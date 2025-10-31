Berkeley最新推The Blackheath 倫敦Zone 3稀世資產 聯排別墅 重塑都心生活

The Blackheath排屋稀有，整個系列僅19套。

在寸金尺土的倫敦尋覓既靠近市中心、又能提供寬敞獨立空間的排屋，幾乎是所有家庭和高淨值投資者的夢想。特別是在Zone 3這通勤便捷的黃金地帶，新建排屋的供應極其稀缺。英國頂級發展商Berkeley Group旗艦社區Kidbrooke Village內，最新推珍罕項目——The Blackheath Collection Townhouses。這不僅是一個居住選擇，更是一筆鎖定倫敦核心地產長線價值的優質資產。 倫敦大部分新建住宅是高層公寓，排屋作為傳統擁有獨立門戶和多層空間的住宅形式，全新供應在內倫敦區域是非常罕有。The Blackheath Collection排屋更屬稀有，整個系列僅19套永久業權4房4浴面積1,515方呎，預計2026年第一至二季交房。現在只餘下最後8套，樓價由110萬英鎊起。專為現代家庭生活設計，確保獨特和保值力。 Kidbrooke Village坐落南倫敦Zone 3，對於追求高效率生活的倫敦白領來說，物業提供無可匹敵便利：乘坐火車往倫敦核心商務區London Bridge僅需約16分鐘，住戶既可享受郊區寧靜與空間，又能輕鬆迅速抵達市中心。

城市中的「綠色烏托邦」 Berkeley Group在Kidbrooke Village實踐一種劃時代的城市規劃理念，打造「綠色空間豐富、社區熱情友善」的綜合型社區，社區擁有大量且多樣化的開放空間，包括濕地、公園和野花草甸。其中Cator Park是社區驕傲，公園內設計巧妙的遊樂場深受居民喜愛；還有面積達41英畝的Sutcliffe Park，提供體育場地和運動中心。另外，有Blackheath的鄉村魅力：The Blackheath Collection距離倫敦歷史最悠久的村莊之一Blackheath Village僅約14分鐘步行路程；另外兩大公園Blackheath Park及North Cator Park則在附近。Blackheath Village仍保留著迷人的喬治亞式和維多利亞式建築，擁有獨特的村莊式商店、精品店、咖啡館和餐廳，散發著舊世界魅力。 自給自足的現代村落 Kidbrooke Village提供自給自足的完善生活配套，大大提升居住質量和投資吸引力。包括社區的核心Village Centre，設有Sainsbury's Local超市、亞超、Starbucks、Pure Gym 健身房、託兒所及醫療設施。另有社區活動，每月第一個星期天舉辦的農夫市集，充滿當地獨立農產品，豐富了社區生活。此外，居民可專享The Clubhouse(會所)等配套設施，進一步提升物業附加值。



長線穩健的優質標的 在倫敦這個全球級的門戶城市，房產投資的首要原則是地段、稀缺性與品牌。The Blackheath Collection Townhouses集結四大優勢：頂級發展商Berkeley Group品牌保證；Zone 3核心地段，16分鐘直達倫敦橋；僅19套的排屋供應，極度稀缺；獲獎無數的綠色環境與Blackheath村莊的獨特魅力。 Blackheath Collection同時供應1至2房戶型(面積538至820方呎)公寓，公寓位於一棟5層高建築內，所有公寓均設有私人露台或陽台，並可尊享裙樓花園和僅限住戶使用的Blackheath Quarter俱樂部會所的專屬使用權，售價由37.5萬英鎊起。對於尋求倫敦核心區域穩定升值且具備優質租賃潛力的家庭型物業投資者而言，這批排屋無疑是市場上極為罕有且值得長線持有的優質標的。

