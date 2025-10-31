熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
地產
2025-10-31 04:30:56
日報

Berkeley最新推The Blackheath 倫敦Zone 3稀世資產 聯排別墅 重塑都心生活

The Blackheath排屋稀有，整個系列僅19套。

在寸金尺土的倫敦尋覓既靠近市中心、又能提供寬敞獨立空間的排屋，幾乎是所有家庭和高淨值投資者的夢想。特別是在Zone 3這通勤便捷的黃金地帶，新建排屋的供應極其稀缺。英國頂級發展商Berkeley Group旗艦社區Kidbrooke Village內，最新推珍罕項目——The Blackheath Collection Townhouses。這不僅是一個居住選擇，更是一筆鎖定倫敦核心地產長線價值的優質資產。

倫敦大部分新建住宅是高層公寓，排屋作為傳統擁有獨立門戶和多層空間的住宅形式，全新供應在內倫敦區域是非常罕有。The Blackheath Collection排屋更屬稀有，整個系列僅19套永久業權4房4浴面積1,515方呎，預計2026年第一至二季交房。現在只餘下最後8套，樓價由110萬英鎊起。專為現代家庭生活設計，確保獨特和保值力。

Kidbrooke Village坐落南倫敦Zone 3，對於追求高效率生活的倫敦白領來說，物業提供無可匹敵便利：乘坐火車往倫敦核心商務區London Bridge僅需約16分鐘，住戶既可享受郊區寧靜與空間，又能輕鬆迅速抵達市中心。

排屋樓價由110萬英鎊起。

城市中的「綠色烏托邦」

Berkeley Group在Kidbrooke Village實踐一種劃時代的城市規劃理念，打造「綠色空間豐富、社區熱情友善」的綜合型社區，社區擁有大量且多樣化的開放空間，包括濕地、公園和野花草甸。其中Cator Park是社區驕傲，公園內設計巧妙的遊樂場深受居民喜愛；還有面積達41英畝的Sutcliffe Park，提供體育場地和運動中心。另外，有Blackheath的鄉村魅力：The Blackheath Collection距離倫敦歷史最悠久的村莊之一Blackheath Village僅約14分鐘步行路程；另外兩大公園Blackheath Park及North Cator Park則在附近。Blackheath Village仍保留著迷人的喬治亞式和維多利亞式建築，擁有獨特的村莊式商店、精品店、咖啡館和餐廳，散發著舊世界魅力。

自給自足的現代村落

Kidbrooke Village提供自給自足的完善生活配套，大大提升居住質量和投資吸引力。包括社區的核心Village Centre，設有Sainsbury's Local超市、亞超、Starbucks、Pure Gym 健身房、託兒所及醫療設施。另有社區活動，每月第一個星期天舉辦的農夫市集，充滿當地獨立農產品，豐富了社區生活。此外，居民可專享The Clubhouse(會所)等配套設施，進一步提升物業附加值。
 

所有公寓均設私人露台或陽台。

長線穩健的優質標的

在倫敦這個全球級的門戶城市，房產投資的首要原則是地段、稀缺性與品牌。The Blackheath Collection Townhouses集結四大優勢：頂級發展商Berkeley Group品牌保證；Zone 3核心地段，16分鐘直達倫敦橋；僅19套的排屋供應，極度稀缺；獲獎無數的綠色環境與Blackheath村莊的獨特魅力。

Blackheath Collection同時供應1至2房戶型(面積538至820方呎)公寓，公寓位於一棟5層高建築內，所有公寓均設有私人露台或陽台，並可尊享裙樓花園和僅限住戶使用的Blackheath Quarter俱樂部會所的專屬使用權，售價由37.5萬英鎊起。對於尋求倫敦核心區域穩定升值且具備優質租賃潛力的家庭型物業投資者而言，這批排屋無疑是市場上極為罕有且值得長線持有的優質標的。
查詢熱線83000295
 

中原海外
中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼：C-089108)重要提示：購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。本廣告/宣傳資料內物業為境外未建成物業，已取得當地Royal Borough of Greenwich發展許可証，編號：8/2782/O、19/3415/F、18/1947/R、18/1948/R、14/2611/F。買家購買於本物業將取得(土地權益/建於該土地上的樓宇的權益/使用和佔用樓宇內的物業的權利)。本公司為有關物業之單邊代理，只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考，以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料，均由發展商提供，只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料，包括但不限於有關物業的盡職審查報告、法律意見、銷售資料單張、買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件，並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證，客戶宜向獨立法律或相關專業人士咨詢意見。所有當地政府徵收的費用，由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期，以發展商最終公布為準。售價及優惠細節由發展商公布為準。交通時間僅供參考。以上資料由發展商提供。物業編號︰1169。預計落成日期︰2026年第1-2季。廣告日期：2025年10月31日。

