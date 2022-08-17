BIZ勝派丨虛幣RicaCoin激勵創新 施慧勤：盼利嘉閣真盤源銜接元宇宙

「家的感覺‧利嘉閣」華姐跟普羅大眾一樣，都是尋常供樓小業主。提起當年買樓，甚麼供款負擔、地區配套、未來樓宇維修保養等，都依靠地產代理提點建議，方能覓得理想居所，建立「家的感覺」。然而一場疫症，改變樓宇買賣模式，網上搵樓平台愈趨重要。中原集團主席施永青長女、利嘉閣地產主席施慧勤Janet，近年積極引入嶄新營商思維，「利嘉閣高舉『真盤源』旗幟，確立真實資訊形象掃除業界歪風；今年更首創虛擬貨幣RicaCoin利賞錢來鼓勵同事工作。」Janet更與華姐大談元宇宙，笑言期待未來在虛擬世界買賣真實樓盤呢！

利嘉閣地產主席 施慧勤Janet

地產代理業數碼化 首要整合Data 網上搵樓平台以至搵樓app，經已是疫下市民置業的重要參考渠道。然而地產代理行業要迎合銷售模式的改變，Janet認為數碼轉型並非單純將一二手樓盤資訊上載到網站便了事。她憶述6年前接手利嘉閣業務時，意識到要在公司內大力推動數碼轉型，「之前自己在大陸工作，留意到國內企業積極發展科技，民眾亦樂於嘗試新科技，習慣用手機app處理日常生活所需。」

熟悉IT應用的她在參與內部討論後，發現公司不同部門採用各自系統處理和分析數據，惟系統之間缺乏聯繫，「資訊碎片化，公司往往花費高成本搜尋資料，影響決策速度；同事之間的放盤成交亦不夠即時與透明；無法完整呈現樓盤數據的話，放上網站也毫無意思。」因此Janet在利嘉閣的首項計劃，便是通過雲端應用將零散數據整合及標準化，再透過ML深度學習大數據，歸納出客觀且有潛力的樓盤，地產代理精英繼而能集中資源來推廣，提高配對成功率，賦能業務營運。

真盤源4大堅持 拒絕造假 當公司數據互聯互通之後，Janet便著手建立「利嘉閣真盤源平台」。她續說，「針對二手市場，我們於2018年推出真盤源平台，皆因坊間地產代理良莠不齊，如門市或網站標示誇大失實的樓盤；同一公司不同代理重複推盤，每個價格和內裡資料各有分別；甚至有樓盤使用虛假照片來誤導準買家，欠缺專業。」她為了帶頭改變業界，於是發起「真盤源」行動，於2018年一次過刪除所有二手垃圾盤，起初平台只剩不足6,000個真實樓盤。「我們的口號是『真實委託、真實在售、真實價格、真實圖片』，拒絕放盤資訊造假，堅持代理專業操守，提升市民置業的信心。」

Janet表示從放盤量來看，由最初的不足6,000個，到如今平台已有逾25,000個真樓盤，升幅達4至5倍。「而最近的成交數字更顯示，14至15%的二手客成交，都是從真盤源平台帶入，反映平台的重要性有所提升。」去年中旬Janet更為真盤源平台推出「假一賠千」計劃，冀藉著業界最嚴格的資訊審查，為行內樹立榜樣。「好開心聽到大眾在完全不用提示之下，能夠講到利嘉閣真盤源，市民欣賞我們所做的事，證明我們起正面領先作用。」她表示雖然難以量化真盤源對業績增長的貢獻，惟從二手市場佔有率可看出端倪，「2018年全年的時候，我們市佔率只得5.95%，如今經已是8%以上，旺季時甚至超過9%，我深信這是基於真盤源的效益。」她補充。

RicaCoin虛幣打賞 協同真盤源 近年虛擬貨幣大行其道，Janet再度推陳出新，於今年初宣布推出利嘉閣專屬虛幣「RicaCoin」利賞錢，成為全港首間地產代理進軍虛擬貨幣領域。她解釋，「RicaCoin一開始的構思很簡單，就是希望同事寓工作於娛樂，將工作任務化，透過賺取RicaCoin來換購禮物，玩法十足打機一樣。」RicaCoin為利嘉閣自行研發的內部虛擬貨幣平台，系統為跨部門統籌，並累計未來投放達1,000萬元來運作。她指出日常代理放盤不少前期準備工作，都是吃力不討好，且不具即時回報，難免減低這些作業的衝勁；然而當代理缺乏部署，長遠亦會打擊績效。「針對二手盤，現時前線員工只要成功達成公司指定任務『Mission R』，如為樓盤申請拍攝VR360高清實景片段、KOL睇真盤影片等，甚至於盤機進行放租、放售物業等的日常工作，便可自動賺取相應的RicaCoin。」

達成公司Mission R，如為樓盤拍攝VR360高清實景片段等，便可賺取RicaCoin換禮物。