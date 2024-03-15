Blue Coast下周上載樓書 非本地客查詢佔三成｜黃竹坑新盤

長實(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(15日)公布最新部署，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於下周正式上載樓書，正積極籌備示範單位。
長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目現已獲逾500個查詢，當中非本地客佔約三成。另外，實用面積938呎的三房共涉174伙，僅設於項目3B期，料受到專才及換樓客關注。他指，細單位現時獲熱捧是因為貨源較多，相信市場亦累積足夠多大單位購買力。
中原將在內地進行項目路演
撤辣後內地客活躍入市，中原地產中國行政總裁李耀智指，中原地產為項目在中原內地城市據點設置路演，將以大灣區、華東地區及環渤海地區為主。他稱，內地買家來港置業成本較高峰期平逾四成，截止目前，內地買家在港置業查詢已增加40至50倍。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中Blue Coast涉642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎728至1,006方呎；四房則有58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,226至1,267方呎，而全部四房單位位於1A座。至於兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452至538方呎。