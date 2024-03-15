Blue Coast下周上載樓書 非本地客查詢佔三成｜黃竹坑新盤

長實(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(15日)公布最新部署，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於下周正式上載樓書，正積極籌備示範單位。 長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目現已獲逾500個查詢，當中非本地客佔約三成。另外，實用面積938呎的三房共涉174伙，僅設於項目3B期，料受到專才及換樓客關注。他指，細單位現時獲熱捧是因為貨源較多，相信市場亦累積足夠多大單位購買力。

中原將在內地進行項目路演 撤辣後內地客活躍入市，中原地產中國行政總裁李耀智指，中原地產為項目在中原內地城市據點設置路演，將以大灣區、華東地區及環渤海地區為主。他稱，內地買家來港置業成本較高峰期平逾四成，截止目前，內地買家在港置業查詢已增加40至50倍。