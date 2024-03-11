Blue Coast戶型曝光！主攻三房 樓王單位考慮標售 市場合理呎價4萬｜黃竹坑新盤

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(11日)公布單位戶型分布資料，由1A座、1B座、2A座及2B座組成，共提供642伙。長實營業部首席經理郭子威表示，項目將於短期內上載售樓說明書及開放示範單位，首張價單將主打三房單位，有機會本月開售。
郭子威指，項目1A座屬項目的「樓王」，享最佳景觀，考慮以招標形式發售該座單位。他稱，參考港島南岸其他期數近期成交，項目的「樓王」單位合理的市場呎價約4萬元，以四房單位面積計算，預計入場價約5,000萬元；若買家有意購入同層2伙相鄰單位，集團會優先考慮，換言之成交金額有機會高達1億元。
88%單位擁有角窗設計
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設特色戶，超過八成為三房或以上大單位。當中主打三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎728至1,006方呎；四房則提供58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,226至1,267方呎，全數四房位處1A座；兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452至538方呎。
楊桂玲續稱，部分兩房及所有三、四房單位均設有主人套房，而全盤約88%單位有客廳及/或睡房內均擁有角窗設計，採光度極高。部分高層單位更可同時享有園景及海景雙邊景致。至於四房單位特設平台或露台，部分單位可享深灣遊艇會一帶景致。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B及3C期，合共提供1,200伙，住客可由專屬升降梯由商場直達住宅平台。