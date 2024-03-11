Blue Coast戶型曝光！主攻三房 樓王單位考慮標售 市場合理呎價4萬｜黃竹坑新盤

「Blue Coast」將於短期內上載售樓說明書及開放示範單位，有機會本月開售。(羅錦鴻攝)

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(11日)公布單位戶型分布資料，由1A座、1B座、2A座及2B座組成，共提供642伙。長實營業部首席經理郭子威表示，項目將於短期內上載售樓說明書及開放示範單位，首張價單將主打三房單位，有機會本月開售。

郭子威指，項目1A座屬項目的「樓王」，享最佳景觀，考慮以招標形式發售該座單位。他稱，參考港島南岸其他期數近期成交，項目的「樓王」單位合理的市場呎價約4萬元，以四房單位面積計算，預計入場價約5,000萬元；若買家有意購入同層2伙相鄰單位，集團會優先考慮，換言之成交金額有機會高達1億元。