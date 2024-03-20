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地產
2024-03-20 14:27:57

Blue Coast提供642伙 面積452呎起 三房佔逾七成｜新盤樓書

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Blue Coast提供642伙 面積452呎起 三房佔逾七成｜新盤樓書

「Blue Coast」共提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，實用面積介乎452至1,267方呎。

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周三(20)正式上載售樓說明書，共提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設特色戶，實用面積介乎4521,267方呎。

據樓書顯示，「Blue Coast」由兩座住宅大樓組成，細分AB兩翼。第1座標準樓層每層設8伙，及4部升降機；第2座標準樓層每層設1314伙，及6部升降機。

戶型分布方面，項目逾八成為三房或以上大單位。當中主打三房單位，合共提供474伙，佔全盤約74%，實用面積介乎7281,006方呎；四房提供58伙，佔全盤約9%，實用面積介乎1,2261,267方呎，全數四房位處1A座；兩房涉110伙，佔全盤約17%，實用面積介乎452538方呎。

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全盤面積最細單位包括2B6D室，實用面積452方呎，兩房間隔，客廳闊約9呎，飯廳闊約10呎，不設露台。面積最大單位包括1A7B室，實用面積1,267方呎，四房一套連儲物室間隔。

長實營業部首席經理郭子威早前透露，項目1A座屬項目的「樓王」，涉及116伙，涵蓋三房及四房間隔，實用面積由9381,267方呎，考慮以招標形式發售。

Blue Coast」停車場分布於平台層，合計提供187個住宅停車位。項目基座為商場「THE SOUTHSIDE」。

即睇黃竹坑站Blue Coast3B期最新資訊 (House730)

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