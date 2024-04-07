Blue Coast提價加推88伙 折實價1054.8萬起 四房單位首應市｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，據成交紀錄冊顯示，即日售出406伙，佔可售單位逾96%，套現近75億元，創2013年4月一手例生效後、約11年新盤單日套現金額新高。發展商趁勢添食今日(7日)加推4號價單，涉及88伙，維持最高15%折扣，折實售價由1,054.8萬元起，折實平均呎價24,289元。

長實執行董事趙國雄形容今批單位為「底繼續撈」價，指單位定價有約3%加幅，屬溫和加幅，仍未到項目的成本價。若客人反應理想，會積極考慮次輪銷售前再加推，並預告加推單位價錢會繼續上調。他對項目首輪銷售成績非常滿意，認為客人都能成功選購心儀單位，且銷售過程比想像中快，據報他家族成員斥逾2,000萬元購入1伙「大三房」單位，估計很大機會作為自用；另亦有集團同事入市。被問及次輪銷售會否設有內部優先認購時段，他直言未有相關計劃。