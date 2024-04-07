Blue Coast提價加推88伙 折實價1054.8萬起 四房單位首應市｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，據成交紀錄冊顯示，即日售出406伙，佔可售單位逾96%，套現近75億元，創2013年4月一手例生效後、約11年新盤單日套現金額新高。發展商趁勢添食今日(7日)加推4號價單，涉及88伙，維持最高15%折扣，折實售價由1,054.8萬元起，折實平均呎價24,289元。
長實執行董事趙國雄形容今批單位為「底繼續撈」價，指單位定價有約3%加幅，屬溫和加幅，仍未到項目的成本價。若客人反應理想，會積極考慮次輪銷售前再加推，並預告加推單位價錢會繼續上調。他對項目首輪銷售成績非常滿意，認為客人都能成功選購心儀單位，且銷售過程比想像中快，據報他家族成員斥逾2,000萬元購入1伙「大三房」單位，估計很大機會作為自用；另亦有集團同事入市。被問及次輪銷售會否設有內部優先認購時段，他直言未有相關計劃。
入場單位屬454呎兩房
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，4號價單包括19伙兩房、57伙三房及12伙四房，實用面積介乎454至1,267方呎。價單定價由1,240.9萬至4,434.2萬元，呎價介乎24,610至35,108元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價介乎20,918元至29,842元，折實平均呎價24,289元。入場單位為2B座27樓F室，實用面積454方呎，兩房間隔，折實售價1,054.8萬元，折實呎價23,233元。
長實營業部首席經理郭子威說，新價單首度推出的12伙四房單位，實用面積介乎1,263至1,267方呎，位處23至29樓。據價單顯示，最低售價單位為1A座23樓B室，折實售價3,561.67萬元，折實呎價28,111元。至於項目昨日首輪售出單位，平均成交價約1,830萬元；以用家及家庭客為主，而內地客佔近三成，當中「大三房」戶型率先沽清。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。