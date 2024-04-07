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地產
2024-04-07 17:15:28

Blue Coast提價加推88伙 折實價1054.8萬起 四房單位首應市｜黃竹坑新盤

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Blue Coast提價加推88伙 折實價1054.8萬起 四房單位首應市｜黃竹坑新盤

「Blue Coast」昨完成首輪銷售後，今日加推4號價單，涉及88伙。(鍾式明攝)

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(6)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，據成交紀錄冊顯示，即日售出406伙，佔可售單位逾96%，套現近75億元，創20134月一手例生效後、約11年新盤單日套現金額新高。發展商趁勢添食今日(7)加推4號價單，涉及88伙，維持最高15%折扣，折實售價由1,054.8萬元起，折實平均呎價24,289元。

長實執行董事趙國雄形容今批單位為「底繼續撈」價，指單位定價有約3%加幅，屬溫和加幅，仍未到項目的成本價。若客人反應理想，會積極考慮次輪銷售前再加推，並預告加推單位價錢會繼續上調。他對項目首輪銷售成績非常滿意，認為客人都能成功選購心儀單位，且銷售過程比想像中快，據報他家族成員斥逾2,000萬元購入1伙「大三房」單位，估計很大機會作為自用；另亦有集團同事入市。被問及次輪銷售會否設有內部優先認購時段，他直言未有相關計劃。

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入場單位屬454呎兩房

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，4號價單包括19伙兩房、57伙三房及12伙四房，實用面積介乎4541,267方呎。價單定價由1,240.9萬至4,434.2萬元，呎價介乎24,61035,108元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價介乎20,918元至29,842元，折實平均呎價24,289元。入場單位為2B27F室，實用面積454方呎，兩房間隔，折實售價1,054.8萬元，折實呎價23,233元。

長實營業部首席經理郭子威說，新價單首度推出的12伙四房單位，實用面積介乎1,2631,267方呎，位處2329樓。據價單顯示，最低售價單位為1A23B室，折實售價3,561.67萬元，折實呎價28,111元。至於項目昨日首輪售出單位，平均成交價約1,830萬元；以用家及家庭客為主，而內地客佔近三成，當中「大三房」戶型率先沽清。

「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝) 「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，現場重現萬人空巷排隊買樓的場面。(林靄怡攝)

港島南岸第3期設有3A3B3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎4521,267方呎。

即睇黃竹坑站Blue Coast3B期最新資訊 (House730)

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