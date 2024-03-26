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地產
2024-03-26 18:38:00

Blue Coast暫收1200個查詢 三房連裝修示範單位曝光(有片)｜黃竹坑新盤

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Blue Coast暫收1200個查詢 三房連裝修示範單位曝光(有片)｜黃竹坑新盤

發展商今日率先向傳媒開放Blue Coast一個經改動連裝修示範單位，客飯廳設有雙景觀廣角窗，享有園景及海景雙邊景致。(陳奕釗攝)

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周二(26)公布最新銷售部署，長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目將於48小時內有「好消息」宣布，惟未有透露詳情，市場預期或公布首張價單。

郭子威稱，項目迄今接獲約1,200個查詢，當中佔約八成為本地客，地區包括西半山、港島東、啟德等；另約兩成為非本地客，集團正計劃為此客群提供按揭安排。

發展商今日率先向傳媒開放一個經改動連裝修示範單位，長實營業部助理首席經理楊桂玲介紹指，以第1B28C室為藍本搭建，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎。單位不設露台。

以第1B28C室為藍本搭建的示範單位，客飯廳設有雙景觀廣角窗，可兩面開窗外，更享有園景及海景雙邊景致。至於廚房採用德國品牌Leicht廚櫃、一系列德國品牌Gaggenau家電，以及法國品牌Vinvautz酒櫃，零售價值合共約100萬元。她續指，第1B座高層C室可享香港仔灣景致，同座低層C室亦享有內園及泳池美景。

楊桂玲透露，此戶型只有第3B期提供，涉及174伙，很大機會涵蓋於首張價單中；而首張價單公布後，會隨即對外開放示範單位。

港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。

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