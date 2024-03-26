Blue Coast暫收1200個查詢 三房連裝修示範單位曝光(有片)｜黃竹坑新盤

發展商今日率先向傳媒開放Blue Coast一個經改動連裝修示範單位，客飯廳設有雙景觀廣角窗，享有園景及海景雙邊景致。(陳奕釗攝)

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周二(26日)公布最新銷售部署，長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目將於48小時內有「好消息」宣布，惟未有透露詳情，市場預期或公布首張價單。 郭子威稱，項目迄今接獲約1,200個查詢，當中佔約八成為本地客，地區包括西半山、港島東、啟德等；另約兩成為非本地客，集團正計劃為此客群提供按揭安排。 發展商今日率先向傳媒開放一個經改動連裝修示範單位，長實營業部助理首席經理楊桂玲介紹指，以第1B座28樓C室為藍本搭建，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎。單位不設露台。