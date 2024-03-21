Blue Coast會所命名「BIOPHILIA REALM」連園林共佔地9萬呎｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」昨日(20日)上載售後說明書，長實營業部首席經理郭子威表示，項目銷售進入直路，將於下周開放示範單位予傳媒參觀。
郭子威稱，項目於上周起於內地展開宣傳，先集中於華南地區，期望吸引考慮移居香港的專才客群。他透露，初步市場反應理想，當中來自深圳及廣州的查詢各佔約300個及150個。
郭子威：料減息可推動樓價年內升4.5%至7.5%
美國聯儲局最新公布維持利率不變，市場預期今年內會減息3次共0.75厘。郭子威認為，減息會將定存資金釋放，轉投其他投資產品，有利房地產市場，估計可推動樓價年內升約4.5%至7.5%。
長實營業部助理首席經理楊桂玲說，「Blue Coast」住客會所正式命名為「BIOPHILIA REALM」，連園林合共佔地約9萬方呎，提供19項設施，包括長約28米的室外園林游泳池、健身室、VR動世界、中式及西式宴會廳連戶外花園、瑜伽室、蒸氣浴室等。另外，住客亦可享用「港島南岸中央住客會所」，提供室內游泳池及多用途室內運動場。
楊桂玲續說，今日(21日)更率先邀請約3,000名地產代理，到項目的展銷廳了解項目資訊。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。