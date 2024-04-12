Blue Coast次輪截收1.7萬票超額90倍 周六價單推售184伙｜黃竹坑新盤

「Blue Coast」周六進行次輪銷售以價單形式推售184伙，折實價由1,054.8萬起。

今年「新盤票王」、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」將於周六(13日)進行次輪銷售，當中以價單形式推售184伙，另於下周一(15日)以招標形式發售36伙四房，即「ALL IN」盡推全盤餘下220伙。市場消息指，至今日(12日)下午3時截止收票，項目次輪累計收1.7萬票，以公開發售單位計算，超額認購約90倍。

該批單位實用面積由454至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房，扣除最高折扣15%後，折實價由1,054.8萬至3,769.1萬元。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，明天公開發售184伙的次輪銷售，將在红磡置富都會商場進行，完成報到後隨即現場進行抽籤，預計可以容納5,000人。現場準備工作大致完成，希望提供良好的選房環境给客户。長實營業部首席經理郭子威表示，對周六次輪銷售充滿信心。