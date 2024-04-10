Blue Coast次輪收逾萬票 超額53倍 四房戶入標參考價3487萬起｜黃竹坑新盤

今年「新盤票王」、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」將於周六(13日)進行次輪銷售，當中以價單形式推售184伙，另於下周一(15日)以招標形式發售36伙四房，即「ALL IN」盡推全盤餘下220伙。項目市傳累計4日錄逾10,000票，以公開發售單位計算，超額認購逾53倍。
市場消息指，項目7樓至17樓的四房一套連儲物房及洗手間的招標單位，入標參考價以第1A座18樓A室，折實售價約3,599.2萬元，呎價約28,497元；第1A座18樓B室，折實售價約3,486.7萬元，呎價約27,519元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，次輪銷售登記當中新客戶佔約30%，向隅客佔約70%。以用家為主，佔約75%，而投資者則佔約25%。
長實營業部首席經理郭子威表示，項目次輪銷售將於周五(12日)下午3時正截票。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。