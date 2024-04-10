Blue Coast次輪收逾萬票 超額53倍 四房戶入標參考價3487萬起｜黃竹坑新盤

今年「新盤票王」、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」將於周六(13日)進行次輪銷售，當中以價單形式推售184伙，另於下周一(15日)以招標形式發售36伙四房，即「ALL IN」盡推全盤餘下220伙。項目市傳累計4日錄逾10,000票，以公開發售單位計算，超額認購逾53倍。

市場消息指，項目7樓至17樓的四房一套連儲物房及洗手間的招標單位，入標參考價以第1A座18樓A室，折實售價約3,599.2萬元，呎價約28,497元；第1A座18樓B室，折實售價約3,486.7萬元，呎價約27,519元。