Blue Coast獲中原按揭及中原地產提供按揭優惠 設現金回贈高達2%｜黃竹坑新盤

全城焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」落實本周六(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元，將於本周五(5日)截票，首輪開售當日即場抽籤。 中原地產及中原按揭特別為「Blue Coast」買家推出全新按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為項目買家推出【「BLUE COAST」全城置抵按揭優惠】，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(P現為6.125厘)，即實際按息現低至4.125厘，計劃設有現金回贈高達貸款額2%，高於巿面一般按揭計劃，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。此外，客戶兼享Mortgage-Link高存息戶口，存息與按息一致現為4.125厘，高存息4.125厘之回報現已高於大部份市場定期存款息率水平，且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息達到理想慳息效果。

陳永傑：首輪銷售料「一 Q 清枱」 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，「Blue Coast」首張價單造價為港島南岸眾多期數最低，較2021年一期項目造價有約26%折讓，震撼全城，開盤迄今已收逾1.5萬票，成為2024年新盤票王；加上是次中原按揭為項目提供的優惠，項目銷情充滿信心，有望承接「親海駅」佳績，首輪銷售「一Q清枱」。 他續指，3月份新盤成交火熱，市場共有124個新盤項目錄得成交，共錄約4,172宗成交，按月升14倍，更創下歷史次高，僅次於1998年11月一手登記6,203宗。踏入4月，陸續有豪宅新盤登場，料一手成交量仍可達4,000宗；另加上聯儲局連續5次會議維持利率，以及今年合共減息0.75厘觀點不變，已可確認息口見頂，假如美國今年落實減息，將會進一步推動樓市股市等投資市場向好。