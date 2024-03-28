Blue Coast示範單位｜972呎連裝修三房套 客廳設雙景廣角窗 廚櫃連電器值近百萬｜多圖有片

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」提供一個經改動連裝修示範單位，以第1B座28樓C室為藍本搭建，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積972方呎，單位不設露台。

客飯廳共長約24呎11吋、最闊處約11呎11吋。客、飯廳呈「呂」字形間隔分明；客廳設有雙景觀廣角窗，可兩面開窗外，增加天然採光及增強空氣流通，更享有園景及海景雙邊景致。設計師將原有儲物房拆除改造成吧枱，擴闊室內空間感。

主人套房最長處約12呎11吋，闊約9呎，可三邊落床。玻璃幕牆窗戶令房間提升室內採光度，引入更多自然光線，營造明亮舒適感覺。房間預留衣櫃位置，提升收納儲物空間。主人房浴室設有德國知名品牌衛浴設備及獨立淋浴間，包括Hansgrohe水龍頭及淋浴花灑套裝、Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆。