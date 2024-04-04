Blue Coast考慮下輪推四房大戶標售 市場合理呎價升至6萬元｜黃竹坑新盤

港島鐵路新盤市場反應熱烈，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」落實本周六(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，市場消息指，該盤截至今日(4日)累收超過2萬票，繼續刷新今年新盤收票紀錄，超額認購逾46倍。
長實營業部首席經理郭子威表示，如項目首輪銷情反應理想，或會考慮加推，料加推單位售價有約5%至10%的調整空間。他指，有見近日市場九龍區新盤成交呎價達7.3萬元，故認為「Blue Coast」高層海景四房大戶的市場合理呎價由5萬元上調至6萬元，升幅約兩成，並考慮下輪銷售時推出四房大戶招標發售；由於預計有部分買家希望購入同層2伙，估計涉資約1.4億元，故有機會以「一對對」形式發售。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，今日是公眾假期，項目參觀人流暢旺，加上適逢內地3日長假期展開，參觀人士中內地客比例上升，由平日約20%增至約30%。她續稱，項目「大三房」有露台單位適合換樓客群，預計會率先被認購。
「Blue Coast」首輪銷售單位涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元，將於明日(5日)下午3時截票，首輪開售當日即場抽籤。據銷售安排顯示，該盤首輪銷售共分3個組別揀樓，F組時段為最優先，買家須認購5至8伙指定單位；隨後為A組時段，買家須認購1至4伙指定單位；最後為B組時段，買家須認購1至2伙。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。