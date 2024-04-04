Blue Coast考慮下輪推四房大戶標售 市場合理呎價升至6萬元｜黃竹坑新盤

港島鐵路新盤市場反應熱烈，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」落實本周六(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，市場消息指，該盤截至今日(4日)累收超過2萬票，繼續刷新今年新盤收票紀錄，超額認購逾46倍。 長實營業部首席經理郭子威表示，如項目首輪銷情反應理想，或會考慮加推，料加推單位售價有約5%至10%的調整空間。他指，有見近日市場九龍區新盤成交呎價達7.3萬元，故認為「Blue Coast」高層海景四房大戶的市場合理呎價由5萬元上調至6萬元，升幅約兩成，並考慮下輪銷售時推出四房大戶招標發售；由於預計有部分買家希望購入同層2伙，估計涉資約1.4億元，故有機會以「一對對」形式發售。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，今日是公眾假期，項目參觀人流暢旺，加上適逢內地3日長假期展開，參觀人士中內地客比例上升，由平日約20%增至約30%。她續稱，項目「大三房」有露台單位適合換樓客群，預計會率先被認購。