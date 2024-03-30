Blue Coast速收逾3000票 原價加推110伙 折實價905萬起｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周五(29日)首日開放位於紅磡置富都會商場的展銷廳及示範單位予公眾參觀，並同步接收認購登記。據記者現場所見，今日(30日)繼續有不少睇樓客到場排隊等候參觀。市場消息指，項目暫收逾3,000票，以首批138伙計算，超額認購逾20倍，凍結資金約3億元。
有見市場反應熱烈，發展商乘勢今日加推第2號價單，涉及110伙，維持最高15%折扣，折實平均呎價22,703元，與周四(28日)首張價單138伙折實平均呎價21,968元相比，高約3.3%。
長實執行董事趙國雄表示，撇除樓層、景觀等因素，是次屬原價加推，坦言繼續「蝕少當賺」。他指出，市場預期美國減息，銀行定存息率亦逐漸回落，留意到不少睇樓客計劃入市投資收租，整體客源與對上推售項目油塘「親海駅」有所不同，相信買樓收租會是較穩陣的投資選項。
長實營業部首席經理郭子威稱，今日適逢周末，內地客參觀數目明顯較昨日增加，料佔整體約30%，而現時入票人士仍以本地客為主，內地客則預計佔約20%。
入場單位屬452呎兩房
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，大部分睇樓客心儀項目三房單位，新價單涵蓋90伙三房及20伙兩房，實用面積介乎452至972方呎。扣除最高15%折扣，單位折實售價由905.8萬至2,472.1萬，折實呎價介乎19,938元至25,805元。
最低售價單位為第2B座8樓D室，實用面積452方呎，折實售價905.8萬元，折實呎價約20,040元。最低呎價單位為2B座6樓G室，實用面積796方呎，折實呎價19,938元，折實售價1,587.1萬元。她補充，項目迄今推出兩張價單共248伙，以定價計算，市值約50億元。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。