Blue Coast速收逾3000票 原價加推110伙 折實價905萬起｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」周五(29日)首日開放位於紅磡置富都會商場的展銷廳及示範單位予公眾參觀，並同步接收認購登記。據記者現場所見，今日(30日)繼續有不少睇樓客到場排隊等候參觀。市場消息指，項目暫收逾3,000票，以首批138伙計算，超額認購逾20倍，凍結資金約3億元。

有見市場反應熱烈，發展商乘勢今日加推第2號價單，涉及110伙，維持最高15%折扣，折實平均呎價22,703元，與周四(28日)首張價單138伙折實平均呎價21,968元相比，高約3.3%。