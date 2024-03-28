Blue Coast開價｜中原陳永傑：料買家中投資者佔三成 租金回報可見4厘

全城焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(28日)公布首張價單，共138伙，提供15%最高折扣，折實售價由878萬元起，折實呎價由18,998元起，折實平均呎價21,968元。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，全新盤接連登場，「Blue Coast」首張價單售價為港島南岸眾多期數最低，較2021年第1期項目定價更有約26%折讓，折扣更高於樓價跌幅。他指，發展商複製同系油塘「親海駅」成功例子，推出「撈底價」，將全城的焦點集中於一個樓盤，上述項目疫情之下仍相當成功，震撼全港，料是次「Blue Coast」亦然。
陳永傑稱，項目為今年第二個展開銷售的鐵路新盤，加上港島南區大型新盤向來供應不多，「Blue Coast」受市場注目，具鐵路上蓋優勢，配合大型商場THE SOUTHSIDE亦已開始首階段試業，該區已一躍成為新興商貿區及優質生活兼配套俱備的高級住宅區，料買家中投資者佔三成，租金回報可達3至4厘。
港島南岸對上一個應市新盤為第4A期「海盈山」，去年7月首推88伙折實平均呎價27,989元，相比之下「Blue Coast」首張價單較之低21.5%。若對比第2期「揚海」及第1期「晉環」於2021年8月及4月推出的首張價單，折實平均呎價分別為30,880元及29,689元，「Blue Coast」則分別低28.9%及26%。
4月一手成交金額有機會創新高
陳永傑表示，3月份錄得成交的一手項目多達140個，屬近年罕見，料全月可錄逾4,000宗一手成交。展望4月份有多個豪宅新盤登場，估計一手成交量或較3月有所回落，惟相信仍可達4,000宗，而成交金額則有機會創新高。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。