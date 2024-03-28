Blue Coast開價｜首推138伙 兩房878萬入場 折實均價21968元 港島南岸首批最低

長江實業營業部首席經理郭子威表示，「Blue Coast」首張價單涵蓋22伙兩房及116伙三房，實用面積介乎452至972方呎。價單定價由1,032.9萬至2,721.5萬元，呎價介乎22,349元至28,320元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由878萬至2,313.3萬元，折實呎價介乎18,998元至24,072元。入場單位為第2B座6樓D室，實用面積452方呎，兩房間隔，折實售價878萬元，折實呎價19,425元。

全城焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(28日)公布首張價單，共138伙，提供15%最高折扣，折實售價由878萬元起，折實呎價由18,998元起，折實平均呎價21,968元，上述三個價錢均為港島南岸系列新盤推出迄今首批單位最低。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指，首張價單提供兩款付款計劃，包括置識買-百分百上蓋物業120天付款計劃，總折扣率15%；以及「0.5好輕鬆」建築期付款計劃，總折扣率11.5%。項目示範單位將於周五(29日)起開放予公眾參觀，同日開始接受認購登記。

長實執行董事趙國雄形容「Blue Coast」首張價單屬「撈底價」，早前他透露項目每方呎成本約2.8萬元，他解釋賣樓不僅考慮成本，亦要參考市況，坦言是次定價屬「蝕少當賺」。他稱，對比港島南岸約3年前首個登場新盤定價，「Blue Coast」首批折讓約30%，希望做到更多市民能置業安居的目標，但預告之後加推單位有機會上調售價。趙國雄指，樓市現時積累單位數目仍多，不過隨存貨消化、經濟復甦及息口有望見頂，加上撤辣啟動換樓鏈，相信後市向上機會較大。

參考港島南岸對上一個應市新盤第4A期「海盈山」，於去年7月首推88伙折實平均呎價27,989元，相比之下「Blue Coast」首張價單較之低21.5%；而對比第2期「揚海」及第1期「晉環」於2021年8月及4月推出的首張價單，折實平均呎價分別為30,880元及29,689元，「Blue Coast」則分別低28.9%及26%。

港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。