Blue Coast開賣｜中原陳永傑：有大手客擬斥5800萬掃3伙投資

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「Blue Coast」成為今年新盤票王，市場認購反應熱烈，開售現場重現萬人空巷排隊買樓的場面，人龍更由置富都會延伸至紅磡站外。今日該公司出席認購準買家眾多，出席率達七至八成，以用家為主，佔近七成；長線投資者亦佔約三成；當中更有外籍人士。該行錄得一組客計劃斥資約5,800萬元購入3伙三房單位作長線投資。

焦點港島鐵路新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，屬去年8月同系油塘「親海駅II」去年8月首輪推售626伙以來，單日銷售量最多新盤。項目截收近2.8萬票，創本港首輪開售收票歷來第3高，以首輪銷售單位數目計算，超額認購約65倍。

他指，項目位處鐵路及大型商場上蓋，位處港島南區，租金回報可達2.5至3厘，樓盤升值潛力佳，受用家及投資客追捧，加上發展商進取地推出「撈底價」，相信可「一Q清枱」。若422伙全數沽出，料發展商可套現88億元，相信是一手新例後單日套現最多的新盤。

陳永傑稱，樓市現處於大病初癒狀態，CCL已連升三周，一、二手市場會繼續雙線發展。4月份有多個市區新盤登場，一手成交量或較3月份少，但估計仍可達3,000宗；而成交金額則有機會創新高，量變質變，相信上半年樓價可有約5%升幅。

「Blue Coast」首輪銷售單位涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元。據銷售安排顯示，該盤首輪銷售共分3個組別揀樓，F組時段為最優先，買家須認購5至8伙指定單位；隨後為A組時段，買家須認購1至4伙指定單位；最後為B組時段，買家須認購1至2伙。

港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。