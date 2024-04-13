Blue Coast開賣｜中原陳永傑：有客人擬斥7200萬購2伙四房

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日出席客戶中，佔半數為首輪向隅客，以鍾情兩房為主；投資者佔三成，七成為港島及南區用家。該行錄得一組客擬斥資7,200萬元購入2伙四房單位。 陳永傑指，截至昨日(12日)本月一手成交逾800宗，估計本月一手成交達3,000宗。至於本月多個豪宅新盤開售，成交量或未及上個月，但預計成交金額有機會創新高。

該盤今日開售的184伙，實用面積由454至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房，扣除15%最高折扣，折實售價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價介乎20,918元至29,842元；另於下周一(15日)以招標形式發售36伙四房。

港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。

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