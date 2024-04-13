Blue Coast開賣｜長實趙國雄：5月底前不會推第3C期 到場準買家屬幸運兒

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(13日)進行次輪銷售，當中以價單形式推售184伙，次輪累計收1.7萬票，超額認購約90倍。該批單位實用面積由454至1,267方呎，戶型涵蓋兩房至四房，扣除15%最高折扣，折實售價由1,054.8萬至3,769.1萬元，折實呎價介乎20,918元至29,842元。另於下周一(15日)以招標形式發售36伙四房。

長實執行董事趙國雄表示，接下來價錢會有調升，「底繼續撈，價繼續加」；正籌備4月尾至5月推出其他項目，但強調5月底前不會推出項目第3C期，所以今日到場準買家都屬幸運兒。他稱，是次的客人不少心儀四房單位，自己個人都鍾情四房單位，若稍後時間能抽中，便可揀選心水四房單位。