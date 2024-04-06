Blue Coast開賣｜長實：首輪餘少量三房待售 兩組大手客擲近3億豪掃共16伙

焦點港島鐵路新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，截至下午約3時，有約200伙已獲認購，佔可售單位約47%，套現約30億元；首輪銷售中內地客佔約兩成，當中已獲認購單位中以「大三房」戶型最受歡迎，現僅餘少量三房單位待售。

該盤出現「西餅客」蹤影，據報F組時段（買家須認購5至8伙)共沽約86伙。楊桂玲指，F組錄得超過10組客人，當中有3組買家錄得購入8伙。據中原地產透露，有一組客斥資約1.53億元購入8伙三房單位作長線投資之用。另有消息指有一組客購8伙三房單位，涉資約1.4億元。