Blue Coast開賣｜長實：首輪餘少量三房待售 兩組大手客擲近3億豪掃共16伙

焦點港島鐵路新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，截至下午約3時，有約200伙已獲認購，佔可售單位約47%，套現約30億元；首輪銷售中內地客佔約兩成，當中已獲認購單位中以「大三房」戶型最受歡迎，現僅餘少量三房單位待售。
該盤出現「西餅客」蹤影，據報F組時段（買家須認購5至8伙)共沽約86伙。楊桂玲指，F組錄得超過10組客人，當中有3組買家錄得購入8伙。據中原地產透露，有一組客斥資約1.53億元購入8伙三房單位作長線投資之用。另有消息指有一組客購8伙三房單位，涉資約1.4億元。
趙國雄：冀項目最終可獲微利
被問及項目可否做到即日沽清，長實執行董事趙國雄稱，最重要希望買家可揀到「自己滿意嘅單位」，而今日開銷售現場氣氛熱烈，與香港經濟一樣逐步復蘇；雖受外圍因素影響，但仍非常樂觀，樓價亦會隨經濟向上調整，估計今年樓價上升機會達七成。他續稱，爭取短時間內加推單位應市，待合作伙伴審批後，便隨即公布4號價單及銷售安排，加推單位價錢將向上調整，如早前提及「Blue Coast 」成本價為2.8萬元，向上調整價錢後，希望項目最後可以賺取微利。
長實營業部首席經理郭子威指，項目首輪銷售登記秩序良好，整體過程順利。據銷售安排顯示，項目首輪銷售共分3個組別揀樓，F組時段為最優先，買家須認購5至8伙指定單位；隨後為A組時段，買家須認購1至4伙指定單位；最後為B組時段，買家須認購1至2伙。
「Blue Coast」首輪銷售單位涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元。項目截收近2.8萬票，成為今年新盤票王，並打入本港首輪開售收票第三高，以首輪銷售單位數目計算，超額認購約65倍。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。