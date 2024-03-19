Blue Coast預告日內上樓書 兩期單位全配置LEICHT櫥櫃 零售價近5億｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(19日)公布最新銷售部署，長實營業部首席經理郭子威表示，最快24小時內上載售樓說明書，短期內開放示範單位，首張價單涵蓋不少於129伙，主要涉及三房單位，有機會月內開售。

高層四房市場合理價上調至 5 萬元

郭子威稱，項目暫錄逾千個客戶查詢，以用家為主；佔約70%對三房或以上大單位感興趣，另約20%為兩房單位。他稱，早前提及項目的四房「樓王」單位市場合理價每方呎約4萬元，留意到最新市場上有全新盤特色單位成交呎價近6.8萬元，故現上調高層四房「樓王」單位市場合理價為每方呎約5萬元。他認為，項目位置優越，兼屬港鐵站及商場上蓋，加上每個單位的建築成本較其他同類項目高約四成，形容「5萬蚊抵到爛」。