Blue Coast預告日內上樓書 兩期單位全配置LEICHT櫥櫃 零售價近5億｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(19日)公布最新銷售部署，長實營業部首席經理郭子威表示，最快24小時內上載售樓說明書，短期內開放示範單位，首張價單涵蓋不少於129伙，主要涉及三房單位，有機會月內開售。
高層四房市場合理價上調至5萬元
郭子威稱，項目暫錄逾千個客戶查詢，以用家為主；佔約70%對三房或以上大單位感興趣，另約20%為兩房單位。他稱，早前提及項目的四房「樓王」單位市場合理價每方呎約4萬元，留意到最新市場上有全新盤特色單位成交呎價近6.8萬元，故現上調高層四房「樓王」單位市場合理價為每方呎約5萬元。他認為，項目位置優越，兼屬港鐵站及商場上蓋，加上每個單位的建築成本較其他同類項目高約四成，形容「5萬蚊抵到爛」。
設有「大三房」示範單位
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目將會設有「大三房」的連裝修及交樓標準示範單位，屬實用面積938至1,006方呎。她表示，項目與德國品牌「LEICHT」合作，兩期全數1,200伙均全數配置該品牌「METEA CONTINO」系列，市場零售價總值近5億元。以一個「大三房」單位每套櫥櫃價值約53萬元，其他兩房至四房單位每套櫥櫃價值35萬至60萬元。
楊桂玲指，「METEA CONTINO」系列是特別為「Blue Coast」打造，由LEICHT的室內設計總監Lorenzo Sciarra負責設計，特別針對本港市場需要，包括製作出1.6米吊櫃上揭門板。此系列目前尚未正式推出市場，而「Blue Coast」是全球首個採用此系列的住宅項目。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。