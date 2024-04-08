Blue Coast預告短期內加推 最快周六次輪銷售｜黃竹坑新盤

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今日(8日)預告短期內加推新價單，有機會周六(13日)展開次輪銷售。
項目昨日(7日)加推4號價單涉88伙，長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，當中首設12伙四房，主要位於第2A座23至29樓，折實價由3,561.7萬至3,769.1萬元，呎價由28,111元至29,842元。她稱，由於四房單位接獲較多查詢，考慮盡快加推相應單位。至於30樓以上的四房單位仍保留招標形式發售，有機會在次輪銷售同時招標。
長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目今日亦開放1個無改動交樓標準示範單位，屬四房一套連儲物房洗手間間隔，以第1A座28樓B室為藍本搭建，實用面積1,267方呎，連38方呎露台。單位以巨廳大房作招徠，客饭廳達13呎闊，面積約320方呎，主人房不計浴室面積達180方呎，廚房廚櫃連電器零售價達111萬元。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。