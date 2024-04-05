Blue Coast首輪截收2.8萬票 膺今年新盤票王 超額65倍｜黃竹坑新盤

長實營業部首席經理郭子威表示，對Blue Coast明天首輪銷售充滿信心，重申如果明天反應好，發展商會積極考慮加推單位應市。但單位售價或將會有較大幅度加幅，部分單位升幅約10%。

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，明天422伙的首次銷售，將在红磡置富都會商場進行，完成報到後隨即現場進行抽籤。現場準備工作大致完成，預計可以容納8,000至10,000人，希望以最佳的狀況開售。

首批推售均呎近2.3萬

「Blue Coast」首輪銷售單位涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元。據銷售安排顯示，該盤首輪銷售共分3個組別揀樓，F組時段為最優先，買家須認購5至8伙指定單位；隨後為A組時段，買家須認購1至4伙指定單位；最後為B組時段，買家須認購1至2伙。