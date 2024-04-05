Blue Coast首輪截收2.8萬票 膺今年新盤票王 超額65倍｜黃竹坑新盤

全城焦點新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」將於明日(6日)盡推首3張價單共422伙進行首輪銷售，市場消息指，至今日(5日)下午3時首輪收票截止，項目累收近2.8萬票，創本港首輪開售收票歷來第3高，以首輪銷售422伙計算，超額認購約65倍。
長實營業部首席經理郭子威表示，對Blue Coast明天首輪銷售充滿信心，重申如果明天反應好，發展商會積極考慮加推單位應市。但單位售價或將會有較大幅度加幅，部分單位升幅約10%。
長江實業營業部助理首席經理楊桂玲表示，明天422伙的首次銷售，將在红磡置富都會商場進行，完成報到後隨即現場進行抽籤。現場準備工作大致完成，預計可以容納8,000至10,000人，希望以最佳的狀況開售。
首批推售均呎近2.3萬
「Blue Coast」首輪銷售單位涵蓋80伙兩房及342伙三房，折實平均呎價22,955元。據銷售安排顯示，該盤首輪銷售共分3個組別揀樓，F組時段為最優先，買家須認購5至8伙指定單位；隨後為A組時段，買家須認購1至4伙指定單位；最後為B組時段，買家須認購1至2伙。
港島南岸第3期設有3A、3B及3C期，當中3A期為基座商場「THE SOUTHSIDE」，住宅部分為3B期「Blue Coast」及3C期，合共提供1,200伙。其中「Blue Coast」提供642伙，戶型涵蓋兩房至四房，另設有特色戶，實用面積介乎452至1,267方呎。