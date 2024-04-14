Blue Coast首錄買家放棄交易 長實更新9伙定價加最多10%｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」兩輪銷售過後，截至今日(14日)累沽543伙，套現超過100億元。據成交紀錄冊顯示，項目首錄2宗買家放棄交易個案，料遭發展商合共殺訂166.89萬元。發展商早前已預告一定調整單位售價，今日更新價單，包括前述2伙終止交易單位，以及1號及3號價單中共7伙待售單位，售價上調介乎約2%至10%。 發展商合共殺訂 166.89 萬元 2伙被買家放棄交易單位分別為2B座10樓E室及10樓H室，實用面積813及746方呎，原於本月6日首輪銷售中以1,689.5萬及1,648.1萬元成交，最新顯示買家簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，意味已放棄交易，料損失5%訂金，涉及金額分別約84.48萬元及約82.41萬元。

據最新價單顯示，上述2伙撻訂單位售價已上調10%，最新定價分別為2,100萬元及2,048.6萬元。另有7伙上調售價單位為2B座高層E室及39樓H室，定價均上調約2%。扣除最高15%折扣後，該9伙折實售價由1,741.31萬至1,969.71萬元，折實呎價介乎21,956元至26,404元。發展商表示，其餘價單亦會陸續於短期內調整價錢及優惠。