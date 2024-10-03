BLUE COAST II上樓書 涉558伙 面積443呎起｜黃竹坑新盤

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(3日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，項目由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，樓花期長約17個月。
據樓書顯示，第3座及第5座標準單位樓層每層均設9伙單位，及3部升降機。戶型分布方面，項目主打兩房單位，佔279伙或全盤約50%，實用面積介乎443至537方呎。至於三房提供217伙或約39%，實用面積介乎718至802方呎，而四房涉及62伙或約11%，實用面積介乎1,181至1,267方呎。發展商早前透露，今期項目屬整個港島南岸最後一期享有深灣遊艇會海景，而大部分單位可享內園景觀。
全盤面積最細的單位包括第3座6至40樓F室，實用面積443方呎，兩房間隔，連173方呎平台。面積最大單位為第3座7至40樓A室，四房兩套連儲物室及洗手間間隔。
本周加開10場推介會
發展商表示，有見早前於深圳及廣州舉行的10場推介會反應熱烈，決定本周加開10場，讓內地代理中介緊貼項目最新資訊。據了解，大部分客户表示減息後有意於香港投資房地產，大部分客人對三房較有興趣，考慮到他日有機會移居香港，鐘情較大的空間；內地客人當中約七成對三房感興趣，其餘三成有意考慮兩房。另外，集團成立的專業團隊協助內地客人主要查詢於香港申請按揭及子女的升學等問題。