BLUE COAST II上樓書 涉558伙 面積443呎起｜黃竹坑新盤

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(3日)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售資訊網，項目由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，樓花期長約17個月。

據樓書顯示，第3座及第5座標準單位樓層每層均設9伙單位，及3部升降機。戶型分布方面，項目主打兩房單位，佔279伙或全盤約50%，實用面積介乎443至537方呎。至於三房提供217伙或約39%，實用面積介乎718至802方呎，而四房涉及62伙或約11%，實用面積介乎1,181至1,267方呎。發展商早前透露，今期項目屬整個港島南岸最後一期享有深灣遊艇會海景，而大部分單位可享內園景觀。