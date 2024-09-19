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2024-09-19 17:04:28

BLUE COAST II兩房佔全盤一半 最快月內上載售樓說明書｜黃竹坑新盤

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BLUE COAST II兩房佔全盤一半 最快月內上載售樓說明書｜黃竹坑新盤

楊桂玲(左)稱，「BLUE COAST II」售樓說明書最快月內公布，將設有全新示範單位予公眾參觀；右為郭子威。

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長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」於周一(16)開始委託代理宣傳，今日(19)介紹單位戶型分布。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目由第3座及第5座共兩座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎4431,267方呎。單位設有6款戶型，包括兩房開放式廚房、兩房開放式廚房連儲物室、兩房梗廚、兩房一套梗廚、三房一套連儲物室及洗手間，以及四房雙套連儲物室及洗手間。

楊桂玲指，「BLUE COAST II」主打兩房單位，佔279伙或全盤約50%，實用面積介乎443537方呎。至於三房提供217伙或約39%，實用面積介乎718802方呎，而四房涉及62伙或約11%，實用面積介乎1,1811,267方呎。她續指，今期項目屬整個港島南岸最後一期享有深灣遊艇會海景，而大部分單位可享內園景觀，而售樓說明書最快月內公布，並將設有全新示範單位予公眾參觀。

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BLUE COAST II兩房佔全盤一半 最快月內上載售樓說明書｜黃竹坑新盤 BLUE COAST II兩房佔全盤一半 最快月內上載售樓說明書｜黃竹坑新盤

長實郭子威：樓市有望迎來新一輪升浪

長實營業部首席經理郭子威稱，項目已接獲約1,500個查詢，當中本地客佔約60%，非本地客佔約40%。他直言，項目推售速度因應美國落實減息而加快，而減息對香港房地產市場屬利好信號，買家供樓成本下降，對樓價亦有一定支持，對項目銷售亦充滿信心。

他認為，今次美國減息將掀起全球減息周期開始，至明年底估計有合共2厘的減息空間，對樓市屬正面消息，資金將會回流資本市場，預計明年香港及內地經濟增長均較今年好，本港樓市有望迎來新一輪升浪。

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港島南岸BLUE COAST II部署下月發售 涉558伙 主打兩房及三房｜新盤登場

BLUE COAST II提供558伙，單位戶型涵蓋兩房、三房及四房，當中主打兩房及三房。(資料圖片)

 
 
 