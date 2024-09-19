BLUE COAST II兩房佔全盤一半 最快月內上載售樓說明書｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」於周一(16日)開始委託代理宣傳，今日(19日)介紹單位戶型分布。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目由第3座及第5座共兩座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。單位設有6款戶型，包括兩房開放式廚房、兩房開放式廚房連儲物室、兩房梗廚、兩房一套梗廚、三房一套連儲物室及洗手間，以及四房雙套連儲物室及洗手間。

楊桂玲指，「BLUE COAST II」主打兩房單位，佔279伙或全盤約50%，實用面積介乎443至537方呎。至於三房提供217伙或約39%，實用面積介乎718至802方呎，而四房涉及62伙或約11%，實用面積介乎1,181至1,267方呎。她續指，今期項目屬整個港島南岸最後一期享有深灣遊艇會海景，而大部分單位可享內園景觀，而售樓說明書最快月內公布，並將設有全新示範單位予公眾參觀。