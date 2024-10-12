Blue Coast II兩日速收3000票 提價加推108伙 折實均呎2.18萬｜黃竹坑新盤

長實表示，新價單中個別單位有輕微提價1%至2%，很大機會短期內再加推，日後加推考慮有進一步的調整。

港島鐵路新盤收票反應熱烈，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」上周三(9日)以「食糊價」首推128伙，折實平均呎價21,526元，對比上一期「BLUE COAST」首張價單低約2%；示範單位周五(11日)起對外開放，首日已錄8,000人次參觀，並同時展開收票。市場消息透露，截至周六(12日)項目兩日累收約3,000票，以首張價單計，超額認購逾22倍。

發展商最新加推第2號價單，涉及108伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由926.3萬元起，折實呎價由19,099元起，折實平均呎價21,876元，較首張價單21,526元高約1.6%。長實表示，新價單中個別單位有輕微提價1%至2%，很大機會短期內再加推，日後加推考慮有進一步的調整。

三房折實最平1565.5萬

是次新加推單位全數處於第5座，包括54伙兩房及54伙三房，折實售價由926.3萬至1,933.9萬，折實呎價介乎19,099元至24,762元。最低售價單位為第5座8樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價926.3萬元，折實呎價19,099元。

至於三房最低售價單位為第5座6樓A室，實用面積802方呎，折實售價1,565.5萬元，折實呎價19,520元。

長實指，現正考慮為所有曾入票的「BLUE COAST」向隅客設立獨立組別，提供優先揀樓安排，預計下周進行首輪銷售。

「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。