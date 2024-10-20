Blue Coast II加推｜新增4號價單涉76伙 提價2% 折實最平910.5萬起｜黃竹坑新盤

長實今日加推Blue Coast II第4號價單涉76伙，包括62伙兩房及14伙三房，定價較上一張價單提價2%。(鍾式明攝)

施政報告推出後，一手新盤市場氣氛熱鬧。由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II，今日(19日)公布加推4號價單涉76伙，售價較上一批單位提價2%。最新加推的單位位於第3座，當有62伙為兩房及14伙屬三房，單位實用面積介乎464至729方呎，折實價由910.5萬至1,817萬元不等，折實平均呎價22,052元，市值金額涉達10億元。

長實營業部首席經理郭子威表示，今次Blue Coast II加推76個單位，較上一張價單調升2%，隨著樓價開始見底回升，稍後有機會再加推，加幅將遠高於2%。長實執行董事趙國雄指出，每次加推價錢一般都有作出調整，亦支持香港樓市能平穩發展，不宜過度活躍，以免政府再推出對樓市的收緊措施。

Blue Coast I 及 II 累積套現逾 133 億

另外，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，最新加推的76伙Blue Coast II單位中，最平兩房單位為3座6樓C室，實用面積464方呎，折實售價910.5萬元，平均呎價19,623元；三房入場最低單位則為3座26樓J室，實用面積729方呎，折實售價1,681.1萬元，折實呎價為23,060元。至於Blue Coast II昨日首輪售出191伙，套現逾25億元，當中有近九成成交為千萬元單位，而兩房及三房的平均成交價，分別為1,100萬及1,750萬元，買家中非本港及本地買家比例各佔一半；而連同Blue Coast I售出的單位計，兩期合共吸金逾133億元。

黃竹坑新盤Blue Coast II由第3座及第5座住宅大廈組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎，項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。

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