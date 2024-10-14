Blue Coast II加推60伙 折實價939萬起 個別單位提價2%｜黃竹坑新盤

今批單位以定價計，市值約10.2億元。是次加推包括23伙兩房及37伙三房，實用面積介乎474至802方呎。價單定價由1,092.6萬至2,176.6萬元，呎價介乎22,528元至27,946元。扣除最高14%折扣後，單位折實售價由939.6萬至1,871.9萬元，折實呎價由19,373至24,034元。入場單位為第5座6樓G室，兩房間隔，實用面積485方呎，折實售價939.6萬元，折實呎價19,373元。

港島鐵路新盤積極推貨應市，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(14日)加推第3號價單，涉及60伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由939.6萬元起，折實平均呎價22,404元，較對上2號價單折實平均呎價21,876元高約2.4%；個別單位提價約2%。

最快明日公布首輪銷售安排

長實營業部首席經理郭子威表示，項目最快明日(15日)公布首輪銷售安排，預計本周末開售，正與合作夥伴商討推售單位數目，又透露不排除之後加推單位會再向上調整價格，空間有約5%至10%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目示範單位於3日錄得3.5萬人次參觀，隨著有意認購三房客人持續增加，加上港島區此間隔單位新供應少，因此是次加推更多三房應市。

累推3 張價單共 296 伙 折實均呎 21840 元

至於「BLUE COAST II」迄今已推出3張價單，合共296伙，價單售價由1,071.4萬至2,248.7萬元，呎價介乎22,091元至28,793元。以定價計，市值約47.4億元。扣除最高14%折扣，單位折實售價由921.4萬至1,933.9萬元，折實呎價介乎18,998元至24,762元，折實平均呎價21,840元。