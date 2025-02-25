Blue Coast II周六價單開賣97伙 兩房折實922萬入場｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期今日(25日)公布全新銷售安排，涉及120伙。長實營業部首席經理郭子威稱，當中價單形式出售97伙，涵蓋49伙兩房及48伙三房單位，將於周六(3月1日)以先到先得形式發售，另23伙四房雙套連儲物房及洗手間單位將於下周一(3月3日)以招標形式出售。
長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，價單發售的97伙折實售價由922.3萬至1,959.4萬元，折實呎價介乎19,881至25,254元，折實平均呎價22,282元。整批單位以定價計，市值約15億元。
發展商今日向傳媒開放參照第3座28樓D室搭建的無改動示範單位，實用面積446方呎，兩房間隔，層與層之間高度為3.15米，開放式廚房設計，客飯廳10呎闊，外望空中花園景，睡房預設衣櫃位。
「Blue Coast II」昨日(24日)加推第5號價單共62伙，折實價922.3萬元起，折實呎價20,679元起；並將第1至4號價單共65伙上調售價1.3%。此外，項目新增「建築期付款計劃」，若選用此計劃，樓價5%金額於簽署臨時買賣合約時繳付，其後每隔90天須累繳付樓價3%金額，剩餘樓價92%金額可於發出入伙通知書日期後14內付清。另推出「買樓贏金磚」優惠，凡於今年3月1日至3月31日期間簽訂臨時買賣合約，指定兩房單位買家可獲贈價值3.8萬元足金金磚；指定三房單位買家可獲贈6.8萬元足金金磚。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大廈組成，共提供558伙單位，實用面積介乎443至1,267方呎，項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。
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