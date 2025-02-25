Blue Coast II周六價單開賣97伙 兩房折實922萬入場｜黃竹坑新盤

發展商今日向傳媒開放參照第3座28樓D室搭建的無改動示範單位。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期今日(25日)公布全新銷售安排，涉及120伙。長實營業部首席經理郭子威稱，當中價單形式出售97伙，涵蓋49伙兩房及48伙三房單位，將於周六(3月1日)以先到先得形式發售，另23伙四房雙套連儲物房及洗手間單位將於下周一(3月3日)以招標形式出售。

長江實業營業部副首席經理楊桂玲表示，價單發售的97伙折實售價由922.3萬至1,959.4萬元，折實呎價介乎19,881至25,254元，折實平均呎價22,282元。整批單位以定價計，市值約15億元。