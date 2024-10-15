Blue Coast II周六首推發售256伙 兩房折實最平921萬｜黃竹坑新盤

港島鐵路新盤公布最新部署，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(15日)公布首輪銷售安排，將於本周六(19日)發售256伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實平均呎價21,761元；本周五(18日)下午3時截票。

長實營業部首席經理郭子威表示，有見市場氣氛及經濟復甦向好，預期未來推出的第3座單位有機會加價約5%至10%。

首輪發售單位以定價計，市值39.9億元。全數位於第5座單位，涵蓋151伙兩房及105伙三房，實用面積介乎474至802方呎。單位折實售價由921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元。

最低售價單位為第5座7樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。