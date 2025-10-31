Blue Coast II單日售出2伙 長實：考慮上調招標意向價不少於3%｜黃竹坑新盤

據了解，買家為本地客，與家人一直心儀港島南區的海景大單位，認為「Blue Coast II」坐落市區，卻能享有深灣海景景觀，兼享鐵路及商場上蓋便捷生活，完美滿足家人的多元需求。此外，買家考慮到發展商可能因市場再度減息及市況向好而上調意向價，因此加快決定今日入標購入單位。

其中招標售出的四房海景戶為第3座28樓A室，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，實用面積1,267方呎，成交價3,686.97萬元，成交呎價29,100元。

另1伙成交單位位於第5座頂層40樓D室，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積770方呎，成交金額1,870.6萬元，成交呎價24,294元。消息指，買家於項目現樓推售初期已購入1伙，基於對項目各項優勢的充分了解，並看好後市前景及受近日減息影響下，決定將資金轉向地產市場，再購入1伙作投資用途。

現樓參觀預約及查詢數量顯著上升

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，受再度減息帶動，「Blue Coast II」的現樓參觀預約及查詢數量顯著上升，反映市場氣氛趨旺，預料年底前一手成交量將持續增加。她續稱，集團正積極考慮上調四房高層單位的招標意向價，加幅預料不少於3%。