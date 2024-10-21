Blue Coast II四房雙套 短期內招標推出 極高層合理呎價約4萬｜黃竹坑新盤

長實營業部首席經理郭子威表示，今次Blue Coast II招標推售的四房為雙套房設計，個別樓層較上一期推售的四房更高，包括39樓及40樓，預計極高層單位的目標售價約5,000萬元，呎價約4萬元，屬合理水平。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，是次Blue Coast II四房雙套戶的目標買家為大家庭，由於二手市場逾千呎兼屬站頂物業的相鄰單位為數不多，預計會吸引該類買家或投資者入市，買入兩伙相鄰單位作大平層戶。

四房雙套戶廳大房大 望深灣海景

Blue Coast II合共提供62伙四房單位，分布於項目第3座A及B室，每邊各佔31伙，其中A單位實用面積1,267方呎，大廳面積有320方呎，B單位實用面積則有1,224方呎，大廳涉300方呎，兩個單位的主人房在扣除浴室面積後，面積均逾150方呎，可做到三邊下床。景觀方面，兩個單位皆望向深灣海景。此外，單位配備德國名牌廚櫃組合及電器，合共總值約111萬元。

由長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的Blue Coast II，由第3座及第5座住宅大廈組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎，項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。

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