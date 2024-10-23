Blue Coast II夥中原按揭 推「任何樓價九成按揭」 全期P-2% 四房雙套適用｜黃竹坑新盤

由長實(1113)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站Blue Coast II，將於本周六(26日)以價單形式發售88伙，以及下周一(28日)標售24伙四房雙套戶。項目自昨日公布四房單位的銷售安排後，即接獲不少相關查詢，反應理想。項目最新夥拍中原地產及中原按揭，為Blue Coast II買家提供全新按揭優惠，當中之一的「任何樓價九成按揭」優惠，並無樓價上限，全期按息低至P-2%，適用於Blue Coast II之價單出售單位及標售的四房單位，助買家輕鬆置業上會。此外，最新消息指，Blue Coast II暫收逾7,000票。

長實營業部首席經理郭子威表示，最新Blue Coast II次輪收票情況及銷售氣氛都較首輪好，尤其是昨日公布四房招標銷售安排後，已接獲約200個查詢。由於項目標售的四房大戶分布在3座A及B室，他表示會考慮優先處理入標認購相鄰單位的買家。他認為，現時買家入市意慾上升，預計樓價3,000萬元以上成交的比例，有機會由以往約10%，提升一半至15至20%。

大銀碼單位 亦可按最高九成

中原按揭董事總經理王美鳳表示，自政府最新將所有物業按揭成數上調至七成，接獲非首次置業買家的查詢即時上升，當中有不少是考慮買樓收租的客人。她稱，是次為Blue Coast II買家推出的按揭優惠，屬多元化按揭，包括「任何樓價九成按揭」、「早鳥減息定按」及「高存息回報按揭」。其中「任何樓價九成按揭優惠」，按揭成數高達九成，適用於任何樓價，買家可以低至一成首期置業上會，並可享有市場銀行低按息水平，全期按息低至P-2% (P現為5.875%，即目前按息低至3.875%)，同時亦可享有現金回贈，按揭年期長達30年。她又指，此計劃超越現時九成按保1,000萬元樓價上限，適用於Blue Coast II價單所有單位及招標形式的四房雙套大單位，讓大銀碼的單位買家，同樣可申請高達九成按揭，以低至一成首期置業上會。

另外，中原地產西半山首席營業董事李巍表示，最新一份施政報告推出後，樓市氣氛瞬間好轉，當中放寬按揭成數至七成，讓一眾換樓客及投資者率先受惠。而Blue Coast II作為港島區焦點鐵路盤，預期深受專業人士買家及租客青睞，料租金回報可高見4至5厘。

黃竹坑新盤Blue Coast II，由第3座及第5座住宅大廈組成，提供558伙單位，實用面積介乎443至1,267方呎，項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。

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