Blue Coast II招標發售23伙四房 買家可以相鄰單位一對認購｜黃竹坑新盤

新盤市場氣氛向好，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期「Blue Coast II」上載最新銷售安排，以招標形式發售23伙四房雙套連儲物房及洗手間，位於項目第3座，當中22伙可以以相鄰單位A和B室一對認購，面積合共約2,500方呎。

該盤早前以招標形式售出1伙四房，為第3座25樓B室，實用面積1,224方呎，成交價3,342萬元，呎價約27,304元。

長實營業部首席經理郭子威表示，市場對豪宅的需求一直殷切，特別是港島南一線地段的供應。近日接獲多宗對「Blue Coast II」相鄰單位的查詢，表示有意打造巨型豪宅，加上「Blue Coast II」屬短樓花期項目，認為不論投資或自住均屬最佳選擇。