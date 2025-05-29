Blue Coast II招標發售23伙四房 買家可以相鄰單位一對認購｜黃竹坑新盤

新盤市場氣氛向好，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站上蓋港島南岸第3C期「Blue Coast II」上載最新銷售安排，以招標形式發售23伙四房雙套連儲物房及洗手間，位於項目第3座，當中22伙可以以相鄰單位A和B室一對認購，面積合共約2,500方呎。
該盤早前以招標形式售出1伙四房，為第3座25樓B室，實用面積1,224方呎，成交價3,342萬元，呎價約27,304元。
長實營業部首席經理郭子威表示，市場對豪宅的需求一直殷切，特別是港島南一線地段的供應。近日接獲多宗對「Blue Coast II」相鄰單位的查詢，表示有意打造巨型豪宅，加上「Blue Coast II」屬短樓花期項目，認為不論投資或自住均屬最佳選擇。
紅磡售樓處增設兩個全新四房模型
長實副首席經理(營業)楊桂玲表示，集團特意於紅磡置富都會售樓處，增設兩個位處第3座A和B室的全新四房模型供參考，讓準買家可更清楚了解戶型。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大廈組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目位處南區傳統豪宅地段，享專𨋢Blue Star可直達商場THE SOUTHSIDE一樓港鐵站入口樓層，無縫連接港鐵黃竹坑站。4房雙套連儲物房及洗手間採用字母門設計，氣派十足，擁巨型客飯廳，備有觀海露台，面向香港仔海灣及深灣遊艇會海景方向 ，廚房採用德國品牌LEICHT廚櫃及Gaggenau 家電，重金打造每伙零售價總值約111萬元，同時四房的買家可享車位優先認購權。