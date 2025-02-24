BLUE COAST II提價加推62伙 兩房922萬入場 最快周內推售｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤「BLUE COAST II」有見供應「賣少見少」，發展商乘勢加推5號價單，涉及62伙，折實價922.3萬元起，折實呎價20,679元起，最快本周展開新一輪推售。發展商同步新增建築期付款計劃及置業優惠。 長江實業營業部首席經理郭子威表示，5號價單折實平均呎價22,781元，較上張價單折實平均呎價22,052元，提價約3%，是次新加推單位包括31伙兩房及31伙三房，位於第3座D室及H室，實用面積分別為446及718方呎，價單定價由1,072.4萬至2,088.3萬元，呎價介乎24,045元至29,085元；扣除最高折扣14%後，折實價由922.3萬至1,795.9萬元，折實呎價介乎20,679元至25,013元。 長江實業營業部副首席經理楊桂玲補充，兩房入場單位為第3座6樓D室，面向站頂公園，折實價922.3萬元，折實呎價20,679元；三房入場單位為第3座7樓H室，南向內園及泳池景，折實價1,510.8萬元，折實呎價21,042元。

65伙單位加價1.3% 楊桂玲續指，項目今日(24日)修改1至4號價單，為65伙單位加價1.3%。同時項目新增「建築期付款計劃」，若選用此計劃，樓價5%金額於簽署臨時買賣合約時繳付，其後每隔90天須累繳付樓價3%金額，剩餘樓價92%金額可於發出入伙通知書日期後14內付清。另外，她稱，項目推出「買樓送金磚」優惠，凡於今年3月1日至3月31日期間簽訂臨時買賣合約，指定兩房單位買家可獲贈價值3.8萬元足金金磚；指定三房單位買家可獲贈6.8萬元足金金磚。 被問及美國減息步伐減緩對樓市影響，郭子威表示，息口不是關鍵因素，目前按揭利率3.5厘屬合理水平，年初至今股市整體向好，相信《財政預算案》推出救助經濟政策，釋放正面利好消息；至於貨尾問題，他稱，去年一手成交錄1.5萬伙，「貨尾都唔會爛或消化唔到」，近幾年政府賣地減少，供求將搵到平衡點，樓市前景樂觀，波幅不會太大。 據悉，「BLUE COAST II」自去年10月以來至昨日(23日)總共售出308伙，套現14.7億元；計及「Blue Coast I」累售571伙，整個項目累沽879伙，總套現接近150億元。