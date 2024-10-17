BLUE COAST II施政報告後查詢升3倍 擬提前招標推四房｜黃竹坑新盤

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲指，按揭成數放寬尤其利好3,000萬元及以上物業，原計劃明年推售的四房雙套單位，正積極考慮下一輪銷售提早推出標售，參考呎價約3.5萬元。項目上期招標售出14伙四房一套單位，成交價介乎3,600萬至3,900萬元，成交呎價約3.1萬元。

施政報告利好措施刺激買家入市意欲，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」單日查詢量達200至300宗，較平時大增3倍，長江實業營業部首席經理郭子威表示，受惠按揭成數放寬，買家認為現時屬換樓時機，或考慮先買後賣，三房查詢明顯增加，佔比升至六成。項目將於周五(18日)下午3時截止認購登記，周六(19日)首輪推售256伙。

至於「BLUE COAST II」首輪發售單位全數位於第5座，涵蓋151伙兩房及105伙三房，實用面積介乎474至802方呎。單位折實售價由921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元。最低售價單位為第5座7樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。

「Blue Coast II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。

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