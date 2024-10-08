BLUE COAST II明日開價 首批不少於112伙｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(8日)公布最新部署，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目將於24小時內公布首張價單，涉及不少於112伙，會集中第5座單位，戶型涵蓋兩房及三房；而少數四房單位置於第3座，會考慮留待明年接近現樓階段時推出。

長實營業部首席經理郭子威表示，減息後樓市氣氛向好，如近期一手交投熾熱，對「BLUE COAST II」銷售有幫助，加上樓盤自身優勢，故價錢有信心可重返早前約2.8萬元合理價水平。他指，樓盤於內地合共進行20場推介會，吸引約6,000名代理了解項目，故預計今期內地買家佔比有機會較上期高。