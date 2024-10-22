Blue Coast II本周六次輪推售88伙 下周一標售四房雙套戶｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤Blue Coast II，今日(22日)上載最新第2號銷售安排，於下周一起(28日)首度推出項目的四房雙套單位，以招標形式售24伙，以及於本周六(26日)以價單形式發售88伙單位，包括66伙兩房及22伙三房，當中有7伙為花園平台特色戶，而該88伙單位市值11.8億元。據市場消息指，Blue Coast II暫收逾5,000票。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，本周六Blue Coast II次輪銷售的88伙兩房及三房單位，實用面積介乎464至781方呎，折實價由910.5萬至1,699.8萬元不等，折實呎價為19,373至23,317元，而整批平均折實呎價為21,570元。當中折實售價最低為3座6樓C室兩房戶，實用面積464方呎，折後價910.5萬元，呎價19,373元。至於售價折實最高為3座28樓J室三房戶，實用面積729方呎，折實售價1,699.8萬元，折實呎價23,317元。
她又稱，Blue Coast II次輪銷售88伙將於本周五(25日)下午5時截票，本周六推售當日準買家將分為A及B兩組，A組買家可購買2至8伙，B組則可購1至2伙。若周六懸掛8號風球，次輪銷售將順延一日，於周日進行。
四房相鄰戶一對認購 將優先考慮
另外，Blue Coast II亦招標推售24伙四房雙套單位，於下周一開始招標，單位分布於第3座25至30樓及33至39樓的A、B單位，實用面積分為1,224及1,267方呎。長實營業部首席經理郭子威表示，如四房買家以同層相鄰單位A及B室一對認購，將作優先考慮，而單位合理呎價約為4萬元。另外，截止昨日(21日)，Blue Coast II共售出196伙單位，套現26億元，而連同Blue Coast兩期則合共套現134億元。
黃竹坑新盤Blue Coast II由第3座及第5座住宅大廈組成，共提供558伙單位，實用面積介乎443至1,267方呎，項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。