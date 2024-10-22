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2024-10-22 17:11:43

Blue Coast II本周六次輪推售88伙 下周一標售四房雙套戶｜黃竹坑新盤

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黃竹坑新盤Blue Coast II將於下周一起以標售形成推出24伙四房雙套戶，同時於本周六以價單形式售88伙，涵蓋兩房、三房及花園平台特色戶。(鍾式明攝)

黃竹坑新盤Blue Coast II將於下周一起以標售形成推出24伙四房雙套戶，同時於本周六以價單形式售88伙，涵蓋兩房、三房及花園平台特色戶。(鍾式明攝)

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長江實業集團(1113)夥港鐵(066)合作發展的黃竹坑新盤Blue Coast II，今日(22)上載最新第2號銷售安排，於下周一起(28)首度推出項目的四房雙套單位，以招標形式售24伙，以及於本周六(26)以價單形式發售88伙單位，包括66伙兩房及22伙三房，當中有7伙為花園平台特色戶，而該88伙單位市值11.8億元。據市場消息指，Blue Coast II暫收逾5,000票。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，本周六Blue Coast II次輪銷售的88伙兩房及三房單位，實用面積介乎464781方呎，折實價由910.5萬至1,699.8萬元不等，折實呎價為19,37323,317元，而整批平均折實呎價為21,570元。當中折實售價最低為36C室兩房戶，實用面積464方呎，折後價910.5萬元，呎價19,373元。至於售價折實最高為328J室三房戶，實用面積729方呎，折實售價1,699.8萬元，折實呎價23,317元。

她又稱，Blue Coast II次輪銷售88伙將於本周五(25)下午5時截票，本周六推售當日準買家將分為AB兩組，A組買家可購買28伙，B組則可購12伙。若周六懸掛8號風球，次輪銷售將順延一日，於周日進行。

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長實營業部助理首席經理楊桂玲(右)及長實營業部首席經理郭子威(左)，一同公布Blue Coast II最新次輪銷售詳情。(鍾式明攝)

長實營業部助理首席經理楊桂玲(右)及長實營業部首席經理郭子威(左)，一同公布Blue Coast II最新次輪銷售詳情。(鍾式明攝)

四房相鄰戶一對認購 將優先考慮

另外，Blue Coast II亦招標推售24伙四房雙套單位，於下周一開始招標，單位分布於第32530樓及3339樓的AB單位，實用面積分為1,2241,267方呎。長實營業部首席經理郭子威表示，如四房買家以同層相鄰單位AB室一對認購，將作優先考慮，而單位合理呎價約為4萬元。另外，截止昨日(21)Blue Coast II共售出196伙單位，套現26億元，而連同Blue Coast兩期則合共套現134億元。

黃竹坑新盤Blue Coast II由第3座及第5座住宅大廈組成，共提供558伙單位，實用面積介乎4431,267方呎，項目預計關鍵日期為2026228日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。

Blue Coast II設於紅磡置富都會9樓的示範單位及售樓處，持續有準買家前來參觀。(鍾式明攝) 黃竹坑新盤Blue Coast II示範單位。(資料圖片)

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