BLUE COAST II現餘48伙待售 長實：若再減息或上調四房意向價｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「BLUE COAST II」自現樓後銷情持續，目前全盤尚餘48伙待售。長實營業部首席經理郭子威表示，若然美國聯儲局於本周再度減息，有機會上調項目四房單位意向價介乎約3%至5%。

郭子威指，減息對本港樓市有提振作用，利好樓價回升及市場交投，他個人預測美國聯儲局明年有機會減息4次，每次25點子，相信項目未來一年的加價空間有機會達10%。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，「BLUE COAST II」連同第3B期「BLUE COAST」，兩期開售迄今沽出1,081伙，佔單位總數1,200伙逾九成，套現逾181億元。其中「BLUE COAST II」自今年8月以現樓形式推售以來，售出181伙，銷售金額約29億元，目前尚餘48伙待售，包括4伙三房及44伙四房單位。