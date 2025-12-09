BLUE COAST II現餘48伙待售 長實：若再減息或上調四房意向價｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「BLUE COAST II」自現樓後銷情持續，目前全盤尚餘48伙待售。長實營業部首席經理郭子威表示，若然美國聯儲局於本周再度減息，有機會上調項目四房單位意向價介乎約3%至5%。
郭子威指，減息對本港樓市有提振作用，利好樓價回升及市場交投，他個人預測美國聯儲局明年有機會減息4次，每次25點子，相信項目未來一年的加價空間有機會達10%。
長實營業部副首席經理楊桂玲指，「BLUE COAST II」連同第3B期「BLUE COAST」，兩期開售迄今沽出1,081伙，佔單位總數1,200伙逾九成，套現逾181億元。其中「BLUE COAST II」自今年8月以現樓形式推售以來，售出181伙，銷售金額約29億元，目前尚餘48伙待售，包括4伙三房及44伙四房單位。
設全新四房雙套連裝修現樓示範單位
至於「BLUE COAST II」今日(9日)向傳媒率先開放一個現樓連裝修示範單位，為第3座15樓A室，實用面積1,267方呎，四房兩套連儲物室及洗手間間隔，為無改動連裝修單位，外望深灣遊艇會景觀，客飯廳面積超過320方呎，將於本周末開放予公眾參觀。
楊桂玲稱，「BLUE COAST II」四房暫售出17伙，套現約6.5億元，成交價由約3,342萬至3,915萬元，成交呎價介乎2.73萬至3.09萬元。項目已獲批入伙紙，預計明年首季展開交樓程序。