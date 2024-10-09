BLUE COAST II示範單位｜446呎兩房 不設走廊及露台 空間更實用(多圖有片)｜黃竹坑新盤

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」提供279伙兩房單位，佔全盤558伙約50%，該戶型提供開放式廚房、梗廚、套房或連儲物房設計供選擇，適合新婚夫婦以及小家庭。
發展商設有一個兩房(開放式廚房)經改動示範單位，以第3座28樓D室為藍本搭建，實用面積446方呎，層與層之間高度為3.15米。全屋不設走廊及露台， 空間更見實用。
客飯廳長約14呎10吋、最闊處約10呎，設玻璃幕牆轉角窗戶，增加天然採光。開放式廚房採用德國品牌LEICHT廚櫃，並採用電動鉸門設計，配合U型工作枱面，提供充裕的備餐空間。廚房更配備一系列德國品牌Gaggenau家電，包括雪櫃、抽油煙機、三頭電磁爐、蒸焗爐及洗衣/乾衣機。
⇊BLUE COAST II示範單位｜第3座28樓D室⇊
主人睡房方正實用，最長處約10呎11吋，闊約6呎8吋。玻璃幕牆窗戶令房間提升室內採光度，引入更多自然光線，營造明亮舒適感覺。房間預留衣櫃位置，提升收納儲物空間；而設計師將另一間睡房改造為書房。
浴室方面，配備德國知名品牌的衛浴設備，包括Hansgrohe水龍頭及淋浴花灑套裝，Kaldewei浴缸、Duravit坐廁及洗手盆；而鏡櫃備有隱藏式插座，美觀與功能兼備。
「Blue Coast II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日，示範單位及售樓處設於紅磡置富都會9樓。