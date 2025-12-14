BLUE COAST II連沽2伙海景四房戶 套現近7189萬｜黃竹坑新盤

發展商表示，「BLUE COAST II」的所有四房單位均設有觀景露台，可享香港仔海灣及深灣遊艇會一帶景致。據了解，兩組買家均為家庭客，同樣心儀港島南區優質海景大宅，並計劃購入單位作自住之用，比較同區其他新盤後，認為項目設專𨋢直達商場連接港鐵，日常通勤或出行極為便利，加上看好港島區鐵路上蓋物業的長線保值潛力，因而決定入市。其中，購入平台特色戶的買家為內地專才，尤其鍾情單位擁有500餘呎的戶外空間，既可靈活多用，亦可欣賞南區宜人景致，故果斷入市。

是次成交單位包括於3座17樓A室，實用面積1,267方呎，成交金額3,534.9萬元，成交呎價27,900元；以及位於3座的6樓A單位的平台特色戶，實用面積1,218方呎，連平台511方呎，成交金額3,654萬元，成交呎價30,000元。

長實營業部副首席經理楊桂玲稱，「BLUE COAST II」連續錄得大戶成交，反映市場上豪宅大單位需求持續，而項目坐落港島南區商場及鐵路上蓋地段，一直備受有實力的用家及投資者青睞。首批特選客戶已開始參觀全新四房裝修示範單位，昨日(13日)起開放予公眾參觀，讓準買家可進一步了解其間隔的實用性及優質用料。

楊桂玲續稱，雖然本地銀行暫未有跟隨最新一輪的減息行動，但市場普遍預期2026年減息周期將持續，預料將進一步帶動樓市交投氣氛。集團不排除短期內上調四房單位的招標意向價，調整幅度預料不少於3%。