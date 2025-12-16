BLUE COAST II連沽3伙包括最後1伙平台特色戶 料下周上調高層四房招標意向價｜黃竹坑新盤

2伙四房戶分別是位於3座29樓A單位，實用面積1,267方呎，成交金額3,712.31萬元，成交呎價29,300元；以及位於3座的6樓B單位的平台特色戶，實用面積1,181方呎，連平台589方呎，成交金額3,531.19萬元，成交呎價29,900元；高層三房單位位於第3座38樓H單位，屬三房一套連儲物房及洗手間間隔，實用面積718方呎，成交金額1,825.2萬元，成交呎價25,421元。

長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「BLUE COAST II」最新招標售出2伙四房雙套連儲物房及洗手間單位及1伙高層三房戶，合共套現約9,068.7萬元。

據了解，2宗四房戶成交均屬本地外區換樓客，鍾情單位可享香港仔海灣及深灣遊艇會一帶景致，同時看好項目無縫連接鐵路及商場，會所及配套齊全，加上樓花期短，故加快入市步伐，跨區升級換樓。而項目三房戶僅餘最後3伙。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，「BLUE COAST II」自上周開放現樓四房裝修示範單位後，吸引眾多準買家親臨參觀，並火速售出4伙，反映鐵路商場優質大戶深受市場歡迎，亦顯示市場對豪宅前景充滿信心。他重申，集團正考慮下周上調高層四房單位的招標意向價，預料幅度約5%。