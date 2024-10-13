Blue Coast II部署再加推 長實趙國雄：料後市向好 正檢討旗下餘貨售價｜黃竹坑新盤

「BLUE COAST II」迄今已推出兩張價單合共236伙，市場反應理想。(鍾式明攝)

港島鐵路新盤市場反應理想，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」迄今已推出兩張價單合共236伙，長實營業部首席經理郭子威稱，項目示範單位參觀情況熱烈，會積極考慮再加推單位應市，留意到其他發展商開始提價，惟市場氣氛相對保守，強調集團會視乎整體社會氣氛去考慮加推安排。 長實營業部助理首席經理楊桂玲指，「BLUE COAST II」目前參觀客人中以本地客為主，佔約60%；餘下包括內地客佔約35%，有約5%為外籍客。 長實執行董事趙國雄表示，政府將於本周三(16日)公布新一份《施政報告》，加上中央最新亦推出一系列新措施，相信「好消息陸續有來」，有助恢復買家入市信心。他透露，集團正檢討旗下項目餘貨售價，價錢有單位數字調升空間，笑言「價一定要加，要蝕少啲」。

發展商昨日(12日)加推第2號價單，涉及108伙，全數處於第5座，包括54伙兩房及54伙三房，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由926.3萬至1,933.9萬，折實呎價介乎19,099元至24,762元，折實平均呎價21,876元，較首張價單21,526元高約1.6%。 長實表示，新價單中個別單位有輕微提價1%至2%。今批最低售價單位為第5座8樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價926.3萬元，折實呎價19,099元。