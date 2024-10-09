Blue Coast II開價｜首推128伙 兩房921萬入場 折實均呎21526元低過上期｜黃竹坑新盤

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(9日)公布首張價單，涉及128伙，戶型涵蓋兩房及三房，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實呎價18,998元起，折實平均呎價21,526元，對比上一期「BLUE COAST」今年3月底首張價單138伙折實平均呎價21,968元低約2%。

「BLUE COAST II」首張價單以定價計，市值約19.57億元。單位包括78伙兩房及50伙三房，實用面積介乎485至781方呎。價單定價由1,071.4至2,188.5萬元，呎價介乎22,091元至28,022元。扣除最高14%折扣，單位折實售價由921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價介乎18,998元至24,099元。