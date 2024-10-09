Blue Coast II開價｜首推128伙 兩房921萬入場 折實均呎21526元低過上期｜黃竹坑新盤

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(9日)公布首張價單，涉及128伙，戶型涵蓋兩房及三房，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實呎價18,998元起，折實平均呎價21,526元，對比上一期「BLUE COAST」今年3月底首張價單138伙折實平均呎價21,968元低約2%。
「BLUE COAST II」首張價單以定價計，市值約19.57億元。單位包括78伙兩房及50伙三房，實用面積介乎485至781方呎。價單定價由1,071.4至2,188.5萬元，呎價介乎22,091元至28,022元。扣除最高14%折扣，單位折實售價由921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價介乎18,998元至24,099元。
周五開放示範單位及收票
長實營業部首席經理郭子威表示，「Blue Coast II」示範單位於本周五(11日)中午12點開放予公眾參觀，同步接受認購登記。項目首批單位兩房折實售價由921.4萬至1,211.6萬元；而三房折實售價由1,528萬至1,882.1萬元。
入場單位為第5座7樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。
入場三房單位為第5座7樓D室，實用面積770方呎，屬三房一套連儲物室及洗手間間隔，折實售價1,528萬元，折實呎價19,844元。
趙國雄：不擔心與其他盤競爭
長江實業執行董事趙國雄形容是次開價為「食糊價」，坦言「有糊唔食，罪大惡極」。被問及會否擔心與市場上其他項目競爭，他稱不同項目有不同客源，未必構成直接競爭，不擔心被「截糊」，笑言「大把茶飯使乜爭食」。他指，今期折實平均呎價低於上期，惟整體較第一期價錢高，強調仍以「蝕本價」推出，而集團項目首張價單一向提供折讓予買家，期望市場氣氛好轉，以及稍後四房大單位招標價理想，可以「蝕少啲」甚至有微利。他認為，樓市經已見底，不過急劇反彈「未見到」。
設有3種付款計劃 折扣率11.5%至14%
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，首張價單設有3種付款計劃，其中「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣，買家簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，餘下樓價95%於簽署臨約後120天內繳付，而於本月31日前簽臨約，餘下樓價95%延長至簽臨約後150天繳付。
至於「Blue Coast粉絲210天付款計劃」提供最高13.5%折扣，買家簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，餘下樓價95%於簽署臨約後210天內繳付。
最後「建築期付款計劃」提供最高11.5%折扣，買家簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，其後於簽署臨約後90、180、270、360及450天內再支付樓價之5%，餘下樓價90%於發出通知日期後的14天內繳付。
另外，設有成交金額85%第一按揭安排及成交金額30%第二按揭安排。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。