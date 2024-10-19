Blue Coast II開賣｜中原陳永傑：投資客佔比增加 最大手客擬斥近8000萬購5伙｜黃竹坑新盤

《施政報告》出爐後首個周末，一手市場氣氛熱鬧，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(19日)首輪發售256伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實平均呎價21,761元。今早10時開始報到並進行抽籤揀樓，大約9時多已有大批準買家到達項目位於紅磡置富都會的售樓處外排隊等候，人龍更伸延至天橋外近紅磡站出口，氣氛熱鬧，發展商安排工作人員旁邊協助，整體秩序良好。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息、政府樓市「組合拳」、股票市場造好，利好消息集中在本月，而今日推售的兩個全新盤均擁鐵路概念，料可雙贏，雙雙「一Q清枱」。
陳永傑指，「Blue Coast II」售樓處場面熱鬧，買家以用家為主，佔約七成。現時息口下跌，租金回報向升，有市民轉為買樓收租，出席投資者比例增加至約三成。現時為大手客時段，該行最大手客計劃購入5伙兩房至三房，涉資近8,000萬元。
他續指，10月份一手成交已暫錄逾1,500宗，預計今日單日一手成交量可錄超過500宗。截至今日，本月一手成交量有望突破2,000宗，較上月全月多1.7倍，創7個月新高。
首輪截收8000票 超額30倍
「Blue Coast II」首輪截收約8,000票，超額認購約30倍。發售單位全數位於第5座，涵蓋151伙兩房及105伙三房，實用面積介乎474至802方呎。單位折實售價由921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元。最低售價單位為第5座7樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。
項目首輪銷售分為F、A1、A2及B組揀樓，當中F組須認購3伙至8伙，當中包括最少3伙三房；A1組須認購2至4伙，當中包括最少1伙三房；A2組只可認購1至2伙三房；而B組須認購1至2伙。F組及A組發售單位涉及153伙。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。