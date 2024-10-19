Blue Coast II開賣｜中原陳永傑：投資客佔比增加 最大手客擬斥近8000萬購5伙｜黃竹坑新盤

《施政報告》出爐後首個周末，一手市場氣氛熱鬧，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(19日)首輪發售256伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實平均呎價21,761元。今早10時開始報到並進行抽籤揀樓，大約9時多已有大批準買家到達項目位於紅磡置富都會的售樓處外排隊等候，人龍更伸延至天橋外近紅磡站出口，氣氛熱鬧，發展商安排工作人員旁邊協助，整體秩序良好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息、政府樓市「組合拳」、股票市場造好，利好消息集中在本月，而今日推售的兩個全新盤均擁鐵路概念，料可雙贏，雙雙「一Q清枱」。