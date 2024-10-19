Blue Coast II開賣｜長實趙國雄：頭籌內地客擲7800萬買4伙 積極考慮加推｜黃竹坑新盤

《施政報告》出爐後首個周末，一手市場氣氛熱鬧，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(19日)首輪發售256伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實平均呎價21,761元。長實執行董事趙國雄表示，項目開賣首小時已套現逾10億元，頭籌買家為內地客，斥資約7,800萬元購入4伙，另有其他大手買家購入3至4伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行於項目大手時段，暫時錄得15組客購入2伙或以上，購入4伙錄得2組，其中最大手斥資逾6,660萬元買入3伙三房及1伙兩房單位。