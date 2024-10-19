Blue Coast II開賣｜長實趙國雄：頭籌內地客擲7800萬買4伙 積極考慮加推｜黃竹坑新盤

《施政報告》出爐後首個周末，一手市場氣氛熱鬧，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」今日(19日)首輪發售256伙，以「120 Plus付款計劃」提供最高14%折扣計算，折實售價由921.4萬元起，折實平均呎價21,761元。長實執行董事趙國雄表示，項目開賣首小時已套現逾10億元，頭籌買家為內地客，斥資約7,800萬元購入4伙，另有其他大手買家購入3至4伙。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行於項目大手時段，暫時錄得15組客購入2伙或以上，購入4伙錄得2組，其中最大手斥資逾6,660萬元買入3伙三房及1伙兩房單位。
據了解，截至下午4時，項目首輪售出七成半，以定價計總值逾28億元。長實指，樓市已見底，換樓鏈加速，因此現積極考慮加推。早前曾稱未來再加推有更大提價空間，幅度料約3%至5%。
「Blue Coast II」首輪截收約8,000票，超額認購約30倍。發售單位全數位於第5座，涵蓋151伙兩房及105伙三房，實用面積介乎474至802方呎。單位折實售價由921.4萬至1,891.2萬元，折實呎價介乎18,998元至24,458元。最低售價單位為第5座7樓G室，實用面積485方呎，兩房間隔，折實售價921.4萬元，折實呎價18,998元。
項目首輪銷售分為F、A1、A2及B組揀樓，當中F組須認購3伙至8伙，當中包括最少3伙三房；A1組須認購2至4伙，當中包括最少1伙三房；A2組只可認購1至2伙三房；而B組須認購1至2伙。F組及A組發售單位涉及153伙。
「BLUE COAST II」由第3座及第5座住宅大樓組成，提供558伙，實用面積介乎443至1,267方呎。項目預計關鍵日期為2026年2月28日。