BLUE COAST II預告下周上樓書 暫接獲3000個查詢｜黃竹坑新盤

BLUE COAST II計劃下周上載售樓說明書。

市場焦點全新盤、長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」加快推盤步伐。長江實業營業部助理首席經理楊桂玲今日(26日)表示，項目計劃下周上載售樓說明書，上周公布最新消息至今共接獲約3,000個查詢，當中六成屬香港本地客，三成為國內客及一成為外籍客。 長江實業營業部首席經理郭子威表示，項目計劃本周末至十一黃金周期間，集中在內地深圳和廣州兩個城市舉辦十場推介會，約3,000個代理名額已接獲報名，致力提升新一期內地客佔比至五成。

差估署公布樓價指數連跌4個月，郭子威指，屬滯後數據，減息後未來數字會變，樓價兩方面阻礙包括辣招已移除，息口調低，現時銀行定期存款等息率降低，資金將重回樓市，購買力部分將轉移至買樓。樓市經歷鞏固期，將靠穩回升，當息口處於下跌周期，經濟好轉，樓市會追返近幾年調整幅度。 夥英皇送業主7折購票優惠 另外，項目夥拍英皇戲院於商場THE SOUTHSIDE的英皇戲院Plus+內，推出「BlueCoast」及「Blue Coast II」住戶優惠，包括最大的1號院命名為「BLUE COAST HSE」，為期一年；以及住戶可獲贈一張專屬VVIP卡，啟用後一年內可於商場THE SOUTHSIDE內的英皇戲院Plus+享9折餐飲及7折購票優惠。