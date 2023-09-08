CCL一個月累瀉2.19% 中原：倘第四季欠利好消息 今年樓價升幅恐全蒸發

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報161.79點，按周跌0.38%，指數創29周新低，重返今年2月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映8月20日油塘新盤「親海駅I」首輪開售當周的市況，新盤低價推售熱賣，市場購買力轉向一手，二手樓市持續受壓，CCL連跌4周共2.19%。
CCL由今年高位計回落近4%
楊明儀表示，整體樓價走勢持續向下，本周CCL跌穿162點，預計第三季目標將降至160點水平，現時僅相差1.79點或1.11%。由今年4月高位168.40點計，CCL 近21周已累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.20%。如果第四季沒有利好消息刺激樓市，相信2023年全年樓價升幅有可能被沒收。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.65點，按周挫0.51%。CCL(中小型單位)報160.47點，按周跌0.46%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累瀉2.53%及2.37%，兼同創29周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，連續2周持平，按周沒有升跌。
新界西樓價按周急挫2% 重返2月水平
四區樓價二升二跌，走勢各自反覆向下。新界西CCL_Mass報149.72點，按周挫2.08%，連跌2周共2.34%。新界西指數創29周新低，重返今年2月時水平。九龍CCL_Mass報155.98點，按周跌0.54%。
至於港島CCL_Mass報161.21點，按周升0.07%，連跌4周後回穩，但指數仍為29周次低，重返今年2月時水平。新界東CCL_Mass報176.83點，按周上揚0.85%。
2023年整體樓價升幅逐步收窄，CCL今年累升3.2%，CCL Mass增3.42%，CCL(中小型單位)上揚3.7%，CCL(大型單位)升1%。四區方面，港島漲3.41%，九龍升3.45%，新界東上揚4.01%，新界西增2.96%。
近85%成分屋苑呎價按月回落 新都城表現最曳
138個成分屋苑中，多達117個、即近85%屋苑調整實用呎價按月回落，以將軍澳新都城表現最曳，急瀉10.8%，至13,687元；藍籌屋苑鰂魚涌太古城下滑10.2%，報15,440元。新界西表現最差屋苑為屯門市廣場，下跌7.4%，報11,367元；青衣盈翠半島、翠怡花園及荃灣綠楊新邨，跌幅均超過6%。
今天(8日)公布的指數，根據今年8月28日至9月3日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在今年8月14日至20日簽臨時買賣合約，是今年8月20日油塘新盤「親海駅I」首輪開售當周的市況。