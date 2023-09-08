CCL一個月累瀉2.19% 中原：倘第四季欠利好消息 今年樓價升幅恐全蒸發

二手樓價跌勢未止，中原城市領先指數CCL最新報161.79點，按周跌0.38%，指數創29周新低，重返今年2月時水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周樓價指數是反映8月20日油塘新盤「親海駅I」首輪開售當周的市況，新盤低價推售熱賣，市場購買力轉向一手，二手樓市持續受壓，CCL連跌4周共2.19%。

CCL由今年高位計回落近4%

楊明儀表示，整體樓價走勢持續向下，本周CCL跌穿162點，預計第三季目標將降至160點水平，現時僅相差1.79點或1.11%。由今年4月高位168.40點計，CCL 近21周已累跌3.93%，今年整體樓價升幅收窄至3.20%。如果第四季沒有利好消息刺激樓市，相信2023年全年樓價升幅有可能被沒收。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.65點，按周挫0.51%。CCL(中小型單位)報160.47點，按周跌0.46%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累瀉2.53%及2.37%，兼同創29周新低，重返今年2月時水平。CCL(大型單位)報168.32點，連續2周持平，按周沒有升跌。