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地產
2024-03-01 17:18:50

CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

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CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

樓價走勢仍反覆向下，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報145.37點，按周跌0.31%，主要反映農曆新年長假前的市況。臨近新春，買賣淡靜，而且市場等待《財政預算案》的利好經濟及樓市措施出台，市場持續觀望，影響短期樓價走勢反覆，CCL145點窄幅爭持，有別早前連跌的局面。今周指數為371周、逾7年次低，重返20171月中時水平，較20218191.34點歷史高位跌24.03%2024年累跌1.25%

楊明儀續指，農曆年期間及長假後的市況，將於下周CCL反映，相信樓價仍然反覆尋底。現時CCL距離第一季目標141點，相差4.37點或3.01%。至於228日《財政預算案》，政府宣布全面撤辣，金管局暫停壓力測試及放寬按揭成數，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公布的CCL才開始反映。預期二手成交逐漸回升，樓市可以順利進入季節性旺市，樓價跌幅有望逐步收窄，CCL或有機會回穩。

CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

今周指數為371周、逾7年次低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.03%，2024年累跌1.25%。

新界西樓價逆市按周漲1.11%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass145.44點，按周跌0.26%CCL(中小型單位)144.27點，按周跌0.21%CCL(大型單位)150.89點，按周跌0.74%CCL MassCCL(中小型單位)CCL(大型單位)齊跌，指數分別處於201611月初、20171月初及20174初時水平。

四區樓價三跌一升，各自發展，惟新界西錄得升幅。新界西CCL_Mass135.30點，按周升1.11%，繼續處於20173月中水平。新界東CCL_Mass158.41點，按周挫0.60%，連跌2周共0.86%，重返20173月底時水平。至於港島CCL_Mass142.90點，按周跌0.89%，創逾7年半新低，重返20168月底時水平。九龍CCL_Mass141.80點，按周跌0.55%，於20171月初水平徘徊。

CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

四區樓價三跌一升，各自發展，惟新界西錄得升幅。

逾七成成分屋苑呎價按月回落 比華利山跌近17%

138個成分屋苑中，有100個、即約72.5%屋苑調整實用呎價按月回落。當中本周呎價跌幅最顯著屬港島區跑馬地比華利山，急挫16.92%，報21,201元，其餘屋苑跌幅均不超過一成。而表現最理想屬天水圍嘉湖山莊，呎價上升13.08%8,883元。

今天(1)公布的指數，根據2024219日至225日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有六成半的交易是在202425日至211日簽臨時買賣合約，是21日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變後首周，以及210日至13日新春長假前的市況。

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CCL今年累瀉1.25% 於145點爭持 二手樓價仍反覆尋底｜樓市數據

本周表現最理想屋苑屬天水圍嘉湖山莊，呎價上升13.08%至8,883元。(資料圖片)

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